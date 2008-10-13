'Yüzlerce çocuğum oldu'

İstanbul'da yaşayan ve çocuğu olmayan 81 yaşındaki Mübeccel Hızlan, 6 yıl önce ölen eşinin, ''babam ve benim adıma okul yaptır'' vasiyetini Adana'da yerine getirdi.



Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, yeni derslikler için kaynak yaratmak amacıyla başlattığı ''İsim Hakkı Satın Alma'' uygulamasını gazetelerden öğrenen Mübeccel Hızlan (81), avukatı Alparslan Arik ve manevi oğlu olarak açıkladığı Mehmet Kergide'yi Adana'ya gönderdi.



Okulun ihale bedeli üzerinden belirlenen 420 bin YTL'yi, ''isim hakkı bedeli'' olarak bankaya yatıran Mübeccel Hızlan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgaffur Büyükfırat'ı da telefonla arayarak, ''Hastayım, ne kadar yaşayacağım bilemiyorum. Ne olur bu işi hızlandırın. Bu isim hakkını alamazsam yeni bir okul yaptırmaya ömrüm yetmeyebilir'' diye ricada bulundu.



Hayırsever Mübeccel Hızlan, yaptığı açıklamada, sevinç gözyaşları döktüğünü belirterek, ''Bu vasiyeti yerine getirmek hayattaki son arzumdu'' dedi. Mübeccel Hızlan, makine ve elektrik yüksek mühendisi olan eşi Semih Hızlan'a babası, ''benim adıma okul yaptır'' vasiyetinde bulunduğunu anımsatarak, şunları söyledi:



''Eşim bu vasiyeti yerine getirmek için ölümünden önce para biriktirdi. Ancak, bu para, evimizde çalışan Rus kadınlar tarafından çalınınca çok üzüldük. Eşim babasının vasiyetini yerine getiremeden 6 yıl önce hayatını kaybetti. O günden beri bu okulu nasıl yaptırabileceğimi düşünüyordum. Avukatım, Adana'da okul isimleri hakkının satıldığı haberini görünce bana bildirdi. Çocuklar gibi sevindim. Elimde bulunan gayrimenkullerden birini satıp okul yaptırabilmek için bankaya yatırmıştım. Bu para faiziyle birlikte bu bedeli karşılıyordu. Paranın bankadaki süresi dolmadan bir miktar kesintiye razı olarak hemen çektirttim. Şimdi hem eşimin hem de kayınpederimin vasiyetini yerine getirmiş oldum.'' Kayınpederi Hüsnü Hızlan'ın bahriye subayı olduğunu, Osmanlı donanmasında görev yaptığını, bir gözünü kaybederek gazilik unvanı aldığını belirten Mübeccel Hızlan, ''Eşim de babası gibi vatanını milletini seven bir insandı'' dedi.



'Okulda yüzlerce çocuğum oldu '



Mübeccel Hızlan, 1958'de eşiyle evlenmeden önce yaklaşık 20 yıl hemşirelik yaptığını, evlenince işinden ayrıldığını belirterek, ''O yıllarda Enver Paşa'nın erkek torunu dünyaya gelirken yanındaydım. Doğum ekibinde ben de vardım. O bebeği kucağıma aldığımda hep öyle bir evladım olsun istemiştim, ama olmadı. Şimdi isim hakkını satın aldığım okulda yüzlerce çocuğum oldu'' diye konuştu.



Adana İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgaffur Büyükfırat ile görüşerek protokol işlemlerini gerçekleştiren avukat Alparslan Arik, bırakılan vasiyetin varisler için önemine işaret ederek, şunları söyledi:



''Bir okul yaptırmak birden bire olmuyor. İnşaat için protokol, inşaatın tamamlanma süreci derken bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Ancak, Adana'da başlatılan bu uygulama Mübeccel hanım gibi vasiyeti olan başka varisler için de son derece isabetli bir yöntem. Çünkü, kişi vasiyeti daha kısa sürede yerine getirmiş oluyor. Bu uygulama Türkiye'nin her yerinde olmalı.'' Adana İl Milli Eğitim Müdürü Abdülgaffur Büyükfırat ise Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Gülbahçesi İlköğretim Okulu'nun yapılan protokol gereği bundan böyle Hüsnü-Semih Hızlan İlköğretim Okulu olarak adlandırılacağını kaydetti.