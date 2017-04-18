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Dünya

Yüzlerce Charlie Chaplin, İsviçre’de buluştu

Kült olmuş filmlerin yaratıcısı ünlü oyuncu, yönetmen ve yazar Charlie Chaplin, 128. y

18 Nisan 2017 15:41

Kült olmuş filmlerin yaratıcısı ünlü oyuncu, yönetmen ve yazar Charlie Chaplin, 128. yaş gününde kendisi gibi giyinmiş 662 hayranının katıldığı törenle anıldı.

1977’de hayata veda eden Chaplin için, hayatının son 25 yılını geçirdiği İsviçre’nin Lozan şehrine bağlı Corsier-sur-Vevey kasabasında ünlü komedyene yakışır bir tören düzenlendi. Chaplin anısına doğum gününde açılan Corsier-sur-Vevey’deki müzenin birinci yıldönümünde, 7’den 70’e kadınlı erkekli tam 662 kişi, Chaplin’e özgü takım elbise, şapka, ayakkabılar ve bastonla büyük ustanın doğum gününü kutladı.

“Charlie Chaplin gibi giyinen en büyük topluluk” rekorunu kırmayı amaçlayan yüzlerce Chaplin, birlikte yıldız şekli oluşturarak kameralara poz verdi.

 

 

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