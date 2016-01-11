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Ekonomi
Deutsche Welle

Yüzlerce çalışan işten çıkarılacak

Petrol şirketi BP'nin Almanya'da yüzlerce kişinin işine son vereceği açıklandı.

11 Ocak 2016 19:02


"Welt am Sonntag" gazetesinin haberine göre, işten çıkarılacak kişilerin sayısı hakkında net bir bilgi verilmedi, ancak bu sayının 800'e kadar yükselebileceği belirtildi. Bu sayı göz önünde bulundurulduğunda, Almanya'da BP'deki her altı çalışandan birinin işinin tehlikede olduğuna dikkat çekiliyor.

Gazetede yer alan haberde görüşlerine yer verilen BP Sözcüsü, şirket yönetiminin işçi temsilcileri kurulu ile müzakerelere devam ettiğini, henüz kaç kişinin işten çıkarılacağı konusunun netliğe kavuşmadığını kaydetti. Sözcü, şirketin rekabet baskısı altında olduğunu ve aşırı kapasite sorunu yaşadığını ifade etti.

BP'ye bağlı Aral şirketi ile birlikte petrol devi, Almanya'daki en önemli benzin istasyonu zincirini oluşturuyor. Lingen ve Gelsenkirchen'deki petrol rafinerileri Almanya'daki ikinci büyük rafineri sistemleri konumunda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Petrol AlmanyaSonntag34;Almanya SözcüsüAralAlmanyaGelsenkirchenDeutsche Welle Türkçe dpa BÖ/BD

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