Yüzlerce çalışan işten çıkarılacak



"Welt am Sonntag" gazetesinin haberine göre, işten çıkarılacak kişilerin sayısı hakkında net bir bilgi verilmedi, ancak bu sayının 800'e kadar yükselebileceği belirtildi. Bu sayı göz önünde bulundurulduğunda, Almanya'da BP'deki her altı çalışandan birinin işinin tehlikede olduğuna dikkat çekiliyor.

Gazetede yer alan haberde görüşlerine yer verilen BP Sözcüsü, şirket yönetiminin işçi temsilcileri kurulu ile müzakerelere devam ettiğini, henüz kaç kişinin işten çıkarılacağı konusunun netliğe kavuşmadığını kaydetti. Sözcü, şirketin rekabet baskısı altında olduğunu ve aşırı kapasite sorunu yaşadığını ifade etti.

BP'ye bağlı Aral şirketi ile birlikte petrol devi, Almanya'daki en önemli benzin istasyonu zincirini oluşturuyor. Lingen ve Gelsenkirchen'deki petrol rafinerileri Almanya'daki ikinci büyük rafineri sistemleri konumunda.