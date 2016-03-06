Yüzlerce aşırı sağcının silah ruhsatı iptal edilmedi



Alman Birinci Kanalı'nın (ARD) yaptığı araştırmalara göre Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın uyarılarına rağmen çok sayıda aşırı sağcının silah ruhsatını korumasına izin verildi.

Haberde Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2014 yılında silah ruhsatına sahip 400 aşırı sağcı ile ilgili incelemelerde bulunduğu belirtildi. ARD'nin eyalet içişleri bakanlıklarından aldığı bilgilere göre Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin uyarılarının ardından yetkili birimler sadece bazı vakalarda aşırı sağcıları 'silah taşımaya uygun değil' şeklinde sınıflandırdı ve ruhsatlarını iptal etti.

Haberde Bavyera Anayasayı Koruma Dairesi'nin silah ruhsatına sahip 97 Neonazi tespit ettiği bilgisine yer verildi. Silah Taşıma Yasası'na göre son beş yıl içinde aşırı sağcı faaliyetler içine girdiği tespit edilenlerin silah ruhsatı iptal edilebiliyor. Saksonya Eyaleti'nde yetkililer 2015 yılında 25 vakada aşırı sağcıların silah taşıma ruhsatlarını incelemeden geçirdi. Bu inceleme sonucunda ise sadece üç kişinin silah ruhsatı iptal edildi.