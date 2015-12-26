Yüzerek İspanya'ya ulaşmaya çalışan 2 göçmen boğularak öldü

İspanyol ve Fas haber ajansları, Fas'tan yüzerek Tarajal sınırı olarak adlandırılan bölgeye yasa dışı olarak geçmeye çalışan 200 göçmenin 2'sinin boğularak öldüğünü, 12'sinin ise boğulma tehlikesi geçirdiğini bildirdi.

Fas'tan yaklaşık 300 göçmenin yüzerek Ceuta'ya ulaşma girişiminde bulunduğu ancak Fas güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 100 kadar göçmenin sahildeyken durdurulduğu belirtildi.

İspanyol Kızılhaç'ı, sınırı aşarak İspanya topraklarına ulaşan 185 göçmene giysi ve ayakkabı dağıtırken, boğulma tehlikesi geçiren 12 kişi, tedavi için Ceuta Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, Avrupa'ya gitmek için Fas sınırındaki İspanya kentleri Ceuta ve Melilla'ya yüzerek ulaşmaya çalışıyor. Geçen yıl, aynı rotada 15 göçmen boğularak hayatını kaybetmişti. Ceuta'ya ulaşabilenler göçmenler gözaltı merkezlerine gönderiliyor, burada sığınma başvurusu yapmalarına izin veriliyor.