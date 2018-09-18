YÜZER GES GÜNLÜK 260 HANENİN ENERJİSİNİ KARŞILIYOR

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL DHA

Büyükçekmece Gölü üzerinde kurulu olan ve Türkiye’nin ilk Yüzer Güneş Enerji Santrali (GES), günlük 260 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaştı. Yüzer Güneş Enerji Santrali’nin karadaki uygulamalarına göre yüzde 10 daha verimli olduğuna dikkat çeken proje mühendislerinden Uğur Demirel, uygulama ile 1 yılda 164 ton karbondioksit salımını engellediklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bir iştiraki olan İstanbul Enerji’nin İSKİ ile birlikte yürüttüğü proje geçtiğimiz yıl Ağustos ayı başında uygulanmaya başlandı. Santralde 960 adet 260 Watt’lık güneş paneli bulunuyor. Türkiye’nin ilk yüzer Güneş Enerji Santrali’nden (GES) toplam 260 ayrı hanenin enerji ihtiyacı karşılanabiliyor. Sistemin uzun ömürlü olması için korozyona yani aşınmaya karşı dayanıklı özel bir malzeme kullanıldı. İBB\'nin Büyükçekmece Gölü’nün ardından Terkos ve Ömerli barajlarına da kurmayı planladığı yüzer GES\'ler ile geniş yüzey alanına sahip olan su havzalarının ve barajların, İstanbul’un artan elektrik üretimine katkıda bulunması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretiminin payının arttırılması hedeflenmişti.

YÜZER GES YÜZDE 10 DAHA VERİMLİ

Projenin mühendislerinden Uğur Demirel, projede 1 yıllık hedefin sağlandığını kaydetti. Toplam 240 kilowatt (KW) kapasitelik santralin yılda 315 bin KW saat enerji ürettiğini belirten Demirel,“Burada 3 farklı sistemimiz var. Birinci sistemimiz, 220 KW gücünde ve 487 panelden oluşmakta, 2’nci sistem 90 KW gücünde 360 adet panelden oluşmakta ve 3’üncü sistemimiz de bu yüzer sistemlerin karasal sisteme oranla ne kadar enerji ürettiğinin karşılaşmasının yapılması adına 30 KW gücünde 113 panelden oluşuyor. Şu an yaklaşık 15 aydır faaliyette olan sistemin enerji verilerinin analizi yaparak bir ortaya konuldu. Bu raporda da sudaki sistemimizin karasal sisteme göre yaklaşık yüzde 10’a kadar daha verimli çalıştığını gördük. Yüzer sistemin karaya göre daha verimli olmasını nedeni, bu sistemin su üzerine olmasından dolayı buradan soğutucu etkisinden yararlanmakta ve bu sayede de karasal sistemden daha fazla enerji üretmekte.öifadelerini kullandı.

“SİSTEMLE YILLIK 164 TON KARBON DİOKSİT SALIMINI ENGELLEDİK\"

Üretilen enerji ile günlük 260 ayrı hanenin elektrik ihtiyacının karşılayabilecek kapasitede olduğuna dikkat çeken Demirel, “Üretilen elektrik ile aynı zamanda yıllık 164 ton karbondioksit salımını engellemekteyiz. Ayrıca ülkemiz bu kurmuş olduğumuz tesis ile dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmiş bulunmaktadır. Büyükçekmece gölü içme suyu özelliği taşımaktadır. Burada yüzde 22 oranında buharlaşma olmaktadır. Bu anlamda bu tür sistemlerin yaygınlaşması ile su buharlaşmasını engelleyerek su kaynaklarımızın korunmasını da hedefliyoruz. O yüzden bu projenin yaygınlaşması büyük önem taşımaktadır\" dedi.

“PROJENİN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ\"

Dünyada en büyük yüzer GES’in Çin’de bulunduğunu söyleyen Demirel, “Sistem 15 aydır aktif durumda ve biz bu süreçte sistemin mekanik dayanımlarını test ettik. Aynı zamanda enerji üretim verilerine ve meteorolojik verilerinin analizlerini tespit ettik. Şimdi bu raporlar neticesinde bir bilimsel çalışma hazırlamayı planlıyoruz. Bu çalışmanın sonucunda da projenin yaygınlaştırılmasına yönelik belirlemeleri ortaya koyacağız\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Proje Mühendisi Uğur Demirel ile röportaj

-Yüzer Güneş Enerji Santralinden detaylar

-Sistemin havadan ve denizden görüntüsü

-Muhabir anonsu

