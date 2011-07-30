-''YÜZEN LOKANTA'' DENİZLE BULUŞTU TRABZON (A.A) - 30.07.2011 - Trabzon'un Sürmene ilçesinde yapılan, lokanta olarak hizmet verecek olan gemi, denize indirildi. Çamburnu Tersanesi'nde yapımı iki yılda tamamlanan geminin denize indirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, Sürmene Kaymakamı Mustafa Özarslan, İyidere Kaymakamı Mehmet Çağrı Özpolat, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı ile davetliler katıldı. Geminin sahibi Tur-Yol Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, 3,5 milyon avroya mal olan 50 metrelik gemiyi 15 gün sonra lokanta olarak İstanbul'da hizmete sokacaklarını söyledi. Aynı anda 450 kişinin yemek yiyebileceği şekilde tasarlanan geminin, kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük yüzer lokantası olduğunu iddia eden Can, ''Gemimizi boğazda yolcu taşıyabilecek ve yemekli servis yapabilecek şekilde dizayn ettik. Ruhsatlandırma ve test işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüp hizmete sunacağız'' dedi. Gemi, yapılan duanın ardından kalaslar üzerinden iş makineleriyle itilerek denize indirildi.