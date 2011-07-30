T24 LogoT24 Logo
Yaşam

''YÜZEN LOKANTA'' DENİZLE BULUŞTU TRABZON (A.A)

30 Temmuz 2011 20:48

-''YÜZEN LOKANTA'' DENİZLE BULUŞTU TRABZON (A.A) - 30.07.2011 - Trabzon'un Sürmene ilçesinde yapılan, lokanta olarak hizmet verecek olan gemi, denize indirildi. Çamburnu Tersanesi'nde yapımı iki yılda tamamlanan geminin denize indirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, Sürmene Kaymakamı Mustafa Özarslan, İyidere Kaymakamı Mehmet Çağrı Özpolat, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı ile davetliler katıldı. Geminin sahibi Tur-Yol Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, 3,5 milyon avroya mal olan 50 metrelik gemiyi 15 gün sonra lokanta olarak İstanbul'da hizmete sokacaklarını söyledi. Aynı anda 450 kişinin yemek yiyebileceği şekilde tasarlanan geminin, kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük yüzer lokantası olduğunu iddia eden Can, ''Gemimizi boğazda yolcu taşıyabilecek ve yemekli servis yapabilecek şekilde dizayn ettik. Ruhsatlandırma ve test işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüp hizmete sunacağız'' dedi. Gemi, yapılan duanın ardından kalaslar üzerinden iş makineleriyle itilerek denize indirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24