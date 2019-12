Yüzen havuz hizmete hazır

T24

SU KAYAĞI İÇİN PROJE SUNDULAR



Adilcevaz Kaymakamı Ahmet Dilsiz, yaptığı açıklamada, yüzen havuzun göldeki turizm faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığını ve bölgenin ilk örnek projesi olduğunu söyledi.Van Gölü'nün temiz ve şifalı sularında yaptıkları yüzen havuzun, yarı olimpik standartlarda inşa edildiğini ifade eden Dilsiz, şöyle konuştu:“Bu yıl SODES projelerinin sonunda, bir imkan ve ekstra bir kaynak oluştu. Valimiz Nurettin Yılmaz ve bizden yeni proje teklifleri sunmamızı istedi. Valimiz ve Vali Yardımcısı Süleyman Çelebi projemize yoğun destek verdi. Biz ekstra bir kaynak temin ettik. SODES projesi çerçevesinde, ilimize güzel bir yatırım kazandırdık. Projemiz mevcut haliyle kalmayacak. Ancak aldığımız bütçe çerçevesinde, Van Gölü'nün temiz ve şifalı sularında öncelikle yarı olimpik standartlarda büyükler için havuzu yaptık. Bu havuzumuzun derinliği 1 metre 40 santimetre ile 1 metre 60 santimetre arasında değişiyor. Bundan sonraki yıllarda SODES projesi kapsamında buraya çocuklar içinde bir havuz ilave edeceğiz.Bu projemizi, havuzların etraflarına kafeterya, şezlong, şemsiye ve insanların güneşlenmesini temin edecek bir genişletme imkanı sunarak kompleks haline getireceğiz. Ayrıca havalar soğuduğunda havuzu sökeceğiz. Her yıl yaz sezonunda havuzumuzu yeniden kuracağız ve bu havuzu ilçemize gelen yerli, yabancı turistlerin, ilçe halkının istifadesine sunacağız.”İlçenin barındırdığı turizm potansiyelini kamuoyunun gündemine sunabilmek, bu potansiyelleri bir takım yatırımlara dönüştürebilmek, yerli ve yabancı turistleri ilçeye çekmek için yüzen havuzu yaptıklarını belirten Dilsiz, şunları kaydetti:“Yüzen havuzumuz, göl turizmi açısından bölgenin ilk örnek projesi. Bu nedenle çok sayıda kişinin ilçeye geleceğine inanıyorum. Şu an için amacımıza ulaşmış bulunuyoruz. Havuzun suyu tamamen cilt hastalıklarına şifalı olan Van Gölü'nün suyuyla doluyor. Ekstradan suyu temizleme, klorlama ve değiştirme gibi bir maliyet yok. Havuzun suyu sürekli sirkülasyon halinde. Dolayısıyla havuz her zaman temiz ve her zaman göl suyunu barındırıyor. Havuzumuz Türkiye'nin en büyük gölünün içinde yer alıyor. Dünyada bu rakımda ve bu kadar büyük bir gölün oluşması, çok ender rastlanan bir durum. Bu ciddi bir şans. Van Gölü'nün en temiz sahilleri ve en güzel kumsalları ilçemizin sınırlarında yer alıyor. Adilcevaz, çok çeşitli turizm potansiyelini barındıran, ender yerleşim birimlerinden biri.Bu çalışmamızla ilçeye bir ivme kazandırmayı, yatırımcılara ise bir ufuk açmayı ve yol göstermeyi düşündük. Özel sektör yatırımcısı ilçemize geldiğinde bedelsiz olarak arsa tahsis edebiliriz. Burada 5 yıldızlı güzel bir otel yapmanın çalışmalarını da başlattık.”Adilcevaz'ın büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ve ilçede yapılacak olan tesislerin sadece yılın belli dönemine değil, 12 aya hitap edeceğine inandığını bildiren Dilsiz, dağ, kış, yaz, inanç, doğa ve tarihi güzelliklerden dolayı tesislerin sürekli işleyeceğini belirtti.Denizcilik Müsteşarlığına, ilçede su kayağı yapılması için proje sunduklarını da açıklayan Dilsiz, valinin ve milletvekillerinin projeyi çok beğendiğini ve projeyi yakından takip edeceklerini söylediklerini ifade etti.Yüzen havuzun bulunduğu alanın ciddi manada bir kompleks olması için ayrıca “Su Sporları Merkezi Projesi” hazırlayarak Denizcilik Müsteşarlığına sunacaklarını anlatan Dilsiz, alanda seyir terasları, yürüyüş parkurları ve ağaçlandırma yapılacağını kaydetti.