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‘Yüzen ahır'dan denize düşen dana kanalizasyonda bulundu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 15 gün önce gelen 'yüzen ahır' diye tabir edilen ‘Zein- 1’ adlı hayvan taşıma gemisinden tahliye sırasında denize düşüp, kanalizasyona giren bir dananın yakalandığı görüntüler ortaya

03 Nisan 2018 17:53

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 15 gün önce gelen \'yüzen ahır\' diye tabir edilen ‘Zein- 1’ adlı hayvan taşıma gemisinden tahliye sırasında denize düşüp, kanalizasyona giren bir dananın yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.
​Yaklaşık iki hafta önce Brezilya’dan 8 bin 300 besili hayvan getiren ‘Zein -1’ adlı gemiden Çelebi Bandırma Limanı’ndaki tahliye sırasında bir dana denize düştü ve kısa zamanda ortadan kayboldu. Boğulup telef olduğu sanılan dananın Balıkhane önünde denize açılan kanalizasyona girdiği saptandı, yakalamak için çalışma başlatıldı. Bir görevli kanala girip dananın ayağını iple bağladıktan sonra denize doğru çekerek dışarıya çıkardı. Denizde yüzen dana, çekilerek merdivenlerden rıhtıma çıkarıldıktan sonra limana ait bir römorkörle kaçtığı rıhtıma geri götürüldü.
O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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