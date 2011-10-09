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Yaşam

Yüzen adayı yakıyorlar

Erzurum’un Pasinler İlçesi’nde yüzen adaları köylülerin sobalarında yakacak olarak kullandıkları ortaya çıktı.

09 Ekim 2011 03:00



 T24- Erzurum’un Pasinler İlçesi’ne bağlı Çiçekli Köyü’nde bulunan yüzen adaları köylülerin parçalayıp tandır ve sobalarında yakacak, bahçelerinde de gübre olarak kullandıkları ortaya çıktı.




Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İhsan Bulut başkanlığındaki ekip, Pasinler İlçesi’ne 18 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekli Köyü’nde yeni bir yüzen ada keşfetti. Prof.Dr. Bulut, köydeki yüzen adaların, suyun çekilmesiyle birlikte hareketsiz halde kaldıkları, bahar aylarında yağışların artmasıyla birlikte adaların tekrar su yüzüne çıkarak yüzdüğünü söyledi.


Çiçekli Köyü’nde 15 dönümlük gölün üzerinde 5 dönüm yüzen adanın olduğunu söyleyen Prof.Dr. İhsan Bulut, şöyle dedi:
"Köyde heyelan sonucu oluşan çok sayıda göl var. Bunlardan birisi de ’adalı göl’. İsminden de anlaşılacağı gibi bu gölün yüzeyinde çim kütleleri bulunuyor. Su yüzeyindeki bu kütlelere ’yüzen ada’ diyoruz. Erzurum yüzen ada bakımından zengin bir şehir. Ekim ayında olduğumuzdan dolayı göldeki su çekilmiş ve bu nedenle yüzen adalar hareket etmiyor. Ancak, ilkbahar mevsimiyle birlikte artan yağışların ardından yükselen su seviyesiyle birlikte adalar yeniden yüzecek. Özellikle çobanlardan bir gölün yüzeyinde hareket eden çim kütleleri gördükleri takdirde ’yüzen ada ihbar hattı’na bildirmelerini rica ediyorum. Bu şekilde doğal güzellikleri keşfedip ve koruma altına alabiliriz."



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