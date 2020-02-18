Yüzden fazla kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan film yapımcısı Weinstein davasının seyri bugün belirlenecek

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100'den fazla kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'in davasında jürinin karar günü geldi. Weinstein'ın ömür boyu hapis cezası alıp almayacağı, bugün mahkeme salonunda bulunacak 12 New Yorkludan oluşan jürinin ortak kararına bağlı olarak belirlenecek.

ABD'de, ardından da dünya genelinde #MeToo (Ben de) hareketinin ortaya çıkmasına neden olan davanın seyri bugün jürinin alacağı kararla belli olacak. Çok sayıda kadına cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya olan Weinstein için kararı bugün 7 erkek ve 8 kadından oluşan jüri verecek.

Jürinin alacağı kararın MeToo hareketi açısından tarihi sonuçları olacağı belirtiliyor. Weinstein'ı suçlu bulurlarsa ömür boyu hapis cezası gündeme gelecek. Weinstein'ın suçlu bulunmaması ise 2017'de başlayan ve 100'den fazla kadının katıldığı hareket için hayal kırıklığı yaratacak.

Davanın yargıcı James Burke, 67 yaşındaki film yapımcısı Weinstein'a yönelik suçlamalarla ilgili jüriye direktifler verecek. Jüri ilk olarak iki ana davacının sunduğu kanıtları dikkate alacak.

Weinstein'ı dava eden kadınlardan biri ismini vermek istemedi. Kadının ifadesine göre Weinstein kendisine New York'ta bir otelde tecavüz etti; Weinstein bu suçlamalarda birinci ve üçüncü dereceden tecavüze karşılık 25 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

İkinci ana davacı ise Project Runway programının yapımcı asistanlarından Miriam Haley. Haley, Weinstein'ın kendisine 2006 yılında tecavüz ettiğini belirtti. Weinstein, bu suçlamadan da 25 yıl hapisle yargılanıyor.

Jüri, suçlamalardan biri ya da ikisinden suçlu bulursa Weinstein nitelikli cinsel saldırıdan yargılanacak.

Savcılar jürinin Weinstein davasında tanık olarak dinlenen kadınlardan Sopranos dizi oyuncusu Annabella Sciorria'nın ifadesinin dikkate almasını önerdi. Sciorra, Weinstein'ın 1990'lı yılların başında kendisine evinde tecavüz ettiğini söylemişti.

Sciorria'nın ifadesi zamanaşımı olarak nitelendirildiği için yargılama sürecine dahil edilemese de Weinstein'ın bir 'seri cinsel suçlu' olduğu sonucunu doğurabilir. Weinstein'ın 'seri cinsel suçlu' olarak yargılanması ise ömür boyu hapis cezasının önünü açabilir.

Weinstein skandalı ve MeToo hareketi

1990 ve 2000'li yıllarda yapımcılığını üstlendiği filmlerin başarısıyla 'Hollywood'un en etkili isimlerinden birisi' olarak anılan Weinstein hakkında ortaya çıkanlar, önce ABD'de, ardından da dünya genelinde #MeToo (Ben de) hareketinin yayılmasına yol açmış, çok sayıda kadın başlarına gelen cinsel saldırı olaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Weinstein hakkındaki iddialarla bağlantılı olarak gözaltına alınmış, 1 milyon dolarlık kefaleti ödeyerek şartlı tahliye edilmişti.