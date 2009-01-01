Yüzde yüz yerli insansız hava aracı

Vestel Savunma Sanayii A.Ş’nin, yüzde 100 yerli imkanlar kullanarak
geliştirdiği İnsansız Hava Aracı “Karayel”, performans testlerinde,
NATO standartlarının üzerinde sonuç verdi.
Popüler Bilim Dergisi’nin Ocak sayısında
yer alacak olan habere göre, Türkiye’nin özgün gereksinimlerini
karşılayacak en yeni teknolojilerinin kullanıldığı ve Türkiye’nin
yurtdışı bağımlılığını azaltacak olan Karayel’i çalıştıracak
yazılımları da Türk mühendisler geliştirdi.
Her türlü askeri istihbarat toplama yeteneğine sahip olan bu modern
askeri izleme-gözleme sistemi içinde, 4 adet insansız uçak, 1 adet,
uçağı uzaktan kumanda etme, görüntü alma -işleme birimi, 1 adet uçak
fırlatma platformu bulunuyor.
10 saat kesintisiz gözlem
yapabilen sistemin bütün modülleri hareketli olduğundan, farklı görev
bölgelerine kolayca intikal edebiliyor. Karayel’in iniş takımları, her
zaman tekerleklerin üzerine inebilmesini garantilemesi nedeniyle, NATO
standartlarında öngörülen performansı aşarak, inişte karşılaşacağı
yükten çok fazla yüklerle test edildi ve bu testleri de başarıyla
geçti.