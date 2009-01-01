T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Yüzde yüz yerli insansız hava aracı

Yüzde yüz yerli İnsansız Hava Aracı “Karayel”, performans testlerinde, NATO standartlarının üzerinde sonuç verdi.

01 Ocak 2009 02:00

Vestel Savunma Sanayii A.Ş’nin, yüzde 100 yerli imkanlar kullanarak geliştirdiği İnsansız Hava Aracı “Karayel”, performans testlerinde, NATO standartlarının üzerinde sonuç verdi.

Popüler Bilim Dergisi’nin Ocak sayısında yer alacak olan habere göre, Türkiye’nin özgün gereksinimlerini karşılayacak en yeni teknolojilerinin kullanıldığı ve Türkiye’nin yurtdışı bağımlılığını azaltacak olan Karayel’i çalıştıracak yazılımları da Türk mühendisler geliştirdi.

Her türlü askeri istihbarat toplama yeteneğine sahip olan bu modern askeri izleme-gözleme sistemi içinde, 4 adet insansız uçak, 1 adet, uçağı uzaktan kumanda etme, görüntü alma -işleme birimi, 1 adet uçak fırlatma platformu bulunuyor.

10 saat kesintisiz gözlem yapabilen sistemin bütün modülleri hareketli olduğundan, farklı görev bölgelerine kolayca intikal edebiliyor. Karayel’in iniş takımları, her zaman tekerleklerin üzerine inebilmesini garantilemesi nedeniyle, NATO standartlarında öngörülen performansı aşarak, inişte karşılaşacağı yükten çok fazla yüklerle test edildi ve bu testleri de başarıyla geçti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24