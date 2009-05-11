Yüzde yüz Temsa ürünü Avenue geliyor

Temsa, tamamen kendi mühendislerinin tasarlayıp geliştirdiği ilk ürün olan Avenue otobüsünü Adana fabrikasında üretmeye başlıyor. Adanalı Avenue için ilk siparişler İngiltere’den geldi.



Kurduğu iki ayrı Ar-Ge merkezinde 320 mühendis ve çalışanı bulunan Temsa, A’dan Z’ye tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği ilk ürün olan Avenue modelini yollara çıkartmaya hazırlanıyor. Avenue için ilk sipariş ise, İngiltere’den geldi.



Milliyet’ten Levent Köprülü’nün verdiği habere göre, yeni Avenue otobüsün, Gebze TÜBİTAK MAM Serbest Bölgesi’nde yer alan Ar-Ge şirketinin ilk bebeği olduğunu vurgulayan Temsa Global CEO’su Mehmet Buldurgan, “Çalışmalar iki yıl önce başlamıştı. A’dan Z’ye Ar-Ge şirketimizin ürünü. Belki rakiplerimizden geç başladık, ancak tam yaptık” dedi. Buldurgan, 2001’de fabrikada “Ür-Ge” (ürün geliştirme) olarak 30 kişiyle başladıkları Ar-Ge faaliyetlerini bugün 323 kişiyle, iki merkezde yürüttüklerini de söyledi.



Buldurgan, Temsa mühendislerince geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde tanıtılan kurşun geçirmez otobüsün, “dünyanın ilk sertifika almış zırhlı otobüsü” olduğunu da sözlerine ekledi.



Aracın ilk testlerinin bilgisayar ortamında yapıldığını, gerçek yol koşullarındaki denemelerin yurt dışında yapıldığını kaydeden Buldurgan, “Donanımlı bir Ar-Ge’ye sahibiz, ancak ülkemizde halen üreticilerin kullanabileceği uygun bir test pisti yok” dedi.



'Hindistan’a da girebiliriz'



İleride Hindistan pazarına da girmeyi düşünebileceklerini söyleyen Buldurgan, marka satın alma düşüncelerinin olup olmadığı konusuna da “Bazı stratejik adımlarımız var. Öncelikle Mısır’daki fabrikanın başarılı olması gerekiyor. Bu gerçekleşmeden, yeni adımlar atmayı düşünmüyoruz” şeklinde açıklık getirdi.



Temsa Global Otobüs İş Birimi Genel Müdürü Ahmet Özşahin de, 46 ülkeye ihracat yaptıklarını hatırlatarak, temmuz ayına kadar Adana fabrikasının tüm üretiminin satıldığını söyledi. Özşahin, İngiltere’ye özel sağdan direksiyonlu Avenue üretmeye başlayacaklarını da kaydetti.



Kapıları açıkken asla gitmiyor...



Temsa Avenue, kompozit maddeler ve paslanmaz çelikten üretilmiş. Temsa Yurtiçi Pazarlama ve Satış Direktörü Ayhan Dayıoğlu, “Avenue, bu sayede en yakın rakibinden 1 ton daha hafif. Dolayısıyla yakıt tüketimi düşük. Hesaplamalara göre bu tasarruf, yılda 10 bin doları buluyor” dedi.



250 HP’lik motorla donatılan Avenue, alçalabilme özelliğiyle rahat inme ve binme imkanı sunuyor. Engelliler için giriş rampası ve tekerlekli sandalye ile seyahat edebilecekleri özel bölme, görme engelliler için aracın dışına ve içine güzergahla ilgili yayın yapabilen sesli anons sistemi de var. Avenue, kapılar açıkken hareket etmesini önleyen durak freniyle de donatılmış.



