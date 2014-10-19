Yüzde 98 felçli 72 yaşındaki adam kaçak elektrik nedeniyle gözaltına alındı

Mersin’in Tarsus İlçesi'nde kaçak elektrik kullanmak suçundan verilen para cezasını süresinde ödeyemeyince hakkında yakalama kararı çıkartılan felçli 72 yaşındaki Necmettin Türker, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra ambulansla adliyeye sevk edildi. Hastalığı nedeniyle konuşamadığı için ifadesi alınamayan Necmettin Türker, yüzde 98 felçli raporu dikkate alınıp, tutanak düzenlendikten sonra serbest bırakıldı.



Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, eskiden marangozluk yapan Necmettin Türker, 3 yıl önce kaçak elektrik kullanmak suçundan 6 bin lira para cezasına çarptırıldı. 9 çocuk babası Necmettin Türker, para cezasını süresi içinde ödeyemedi. 2 yıl önce felç geçiren Necmettin Türker, yatağa mahkum oldu. Yüzde 98 felçli raporu bulunan Necmettin Türker hakkında, mahkemenin verdiği para cezasını ödemediği gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

Konuşamadığı için ifadesi alınamadı

Üç gün önce durumu kötüleşen Necmettin Türker, yakınları tarafından Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Necmettin Türker'in safra kesesi ve apandisiti ameliyatla alındı. Hastaneye kaydı sırasında hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Necmettin Türker, tedavisinin ardından 112 Acil Servis ambulansıyla Tarsus Adliye'sine götürüldü. Ambulanstan indirilmeyen Necmettin Türker, hastalığı nedeniyle konuşamadığı için ifadesi alınamadı.

Yüzde 98 felçi

Bunun üzerine kendisine refakat eden oğlu Recai Türker, mahkemeye yüzde 98 felçli olduğuna dair raporu sundu. İbraz edilen rapor dikkate alınarak tutanak düzenlendi ve Necmettin Türker'in serbest bırakılmasına karar verildi. Buna ek olarak Necmettin Türker'in sağlığının düzelmesi durumunda mahkemeye katılması için oğluna bildirimde bulunuldu.

İşlemlerin ardından Necmettin Türker, ambulansla evine götürüldü.