Yüzde 84,4 ile aşılamada Türkiye 1'incisi ancak nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu il: Ordu'da vatandaşa 'tedbir' çağrısı

Sağlık Bakanlığı’nın illere göre Koronavirüs haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın bulunduğu Ordu'da, bazı cadde ve sokaklardaki kalabalıklar dikkati çekti. Aşılamada yüzde 84,4 ile Türkiye 1'incisi olan kentte vaka artışının nedenini tedbirsizliğe bağlayan vatandaşlar, herkese kişisel hijyen ve maske takma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın güncel ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (yüz binde)’ haritasına göre, nüfusa oranla Türkiye’de en çok vaka görülen il Ordu oldu. Her 100 binde 499,87 vaka ile yaklaşık 7 ay sonra yeniden vakalarda zirve yaşayan Ordu’da, günlük ortalama 535 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Aşılamada yüzde 84,4 ile Türkiye 1'incisi olan kentte bazı cadde ve sokaklardaki kalabalıklar da dikkat çekiyor. Kentte maske kuralına yeterince uyulmadığı gözlemlenirken, bazıları tedbirlerin yeniden gelmesini öneriyor. Vaka artışının nedenini tedbirsizlik ve umursamazlığa bağlayanlar, herkesin kişisel hijyenine dikkat etmesi ve maske takması çağrısında bulunuyor.

"Virüs artık insanlara normal gelmeye başladı"

Kentte yaşayan Eslem Topuz, kurallara uyulması konusunda herkesin daha dikkatli davranmalarını isteyerek, “Virüs artık insanlara normal gelmeye başladı. Artık virüsü pek fazla kafalarına takmıyorlar. Çıkıp geziyorlar ya da temasta bulunmayalım gibi düşünmüyorlar. Maskeler takılmıyor. Kafeteryalara gittiğimizde kimsenin ağzında maske olmuyor. Hatta, biz buralara girerken maskeleri takın diye uyarı almıyoruz. Benim de maskem çenemin altındaydı. Artık umursanmıyor, normalleşti. Vatandaşlara daha fazla dikkat etmeleri çağrısında bulunuyorum. Uyarıyorum ama ben de çok fazla uymuyorum ama daha fazla dikkat etmeliyiz. Aşımızı mutlaka olmalıyız. Aşı olsak da virüs bulaşıyor diyen insanlar var ama aşı şart diye düşünüyorum” dedi.

"İnsanların 3’te 2’sinde maske göremiyorum"

Ahmet Hamdi Ateş de, “Halkın öncelikle bu salgından kendisini korumasını bilmesi gerekiyor. Devletin kurallara uyulması yönünde telkinlerde bulunması güzel ama buna insanların uyması gerekiyor. Riayet etmiyorlar. Ben sokaklardaki insanların 3’te 2’sinde maske göremiyorum. Şimdi bu alışılagelmiştir. Grip gibi devamlı alışkanlık haline getirdiler. Artık bu da kolay geçiştirilebilecektir diye insanlarda kötü bir algı var. Maalesef vefat eden arkadaşlarımızı görüyoruz. Hiç de öyle olmadığını gayet iyi biliyoruz. Kesinlikle tedbir alınması gerekiyor. Vakaların artmasındaki neden bana göre tedbirsizlik. İnsanların nasıl tedbir alması gerektiğini defalarca televizyonlardan, yetkililerden dinliyoruz. Hastalığın hepsi böyledir. Mikroplara karşı insanlar kendi tedbirini almadığı sürece o hastalığa yakalanmak mecburiyetindedir. Bunun kuralı böyle. Sadece bu koronavirüsle ilgili değil. Her türlü mikroba karşı insanlar ona dikkat edip tedbirini almaları gerekiyor. İlaçları ve tedbirleri gökten yağmur gibi indirseniz insanlar kurallara riayet etmedikleri sürece buna yenik düşmek mecburiyetindedir” ifadelerinde bulundu.

"Hepimiz duyarsız davrandığımız için vakalarda artışlar oluyor"

Vatandaşlardan Yasin Okutan ise vaka artışlarının duyarsızlık nedeniyle yaşandığını belirterek, “Milletimizin duyarsızlığından dolayı bu artış kaynaklanıyor. Maskeleri çıkartıyorlar. Maske, mesafe ve temizlik bu virüsle mücadele için en önemli kurallarımız. Maskesiz ortamlarda çok gezen insanlar var. Hepimiz duyarsız davrandığımız için artışlar oluyor vakalarda. Maske zorunluluğu olmalı. Bu caddede daha önce denetimler yapılıyordu. Bunların devam etmesi ve insan yoğunluğunun fazla olduğu caddelere HES kodu olmadan giriş yapılmamalıdır” diye konuştu.