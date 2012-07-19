Yüzde 83 'GDO'yu soframa sokmam dedi' ama...

Greenpeace sordu; halk, "GDO'yu soframa sokmam" dedi. Halkın GDO'lar konusundaki tavır ve görüşlerini ortaya koyan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. 42 ilde yapılan araştırmaya göre, vatandaşlar herhangi bir ürününde GDO olan markaların diğer markalarına şüpheyle bakıyor. Ama etiketlemeye bakış olumlu.

Greenpeace Akdeniz'in 4 bin 860 kişi ile yüzyüze yaptığı anketten GDO'ya bakış konusunda önemli veriler çıktı.

GDO'nun ne olduğunu bilenlerin oranı yüzde 82 oranıyla "başkanlık sistemini" bilenlerden bile çok. GDO'nun kötü birşey olduğunu düşünenler de yüzde 79 gibi ezici bir orana sahip.

"Ambalajlı bir üründe GDO olduğunu bilseniz ne yaparsınız" sorusuna halk yüzde 83 oranında "almam" yanıtını veriyor.

"Bir markanın bir ürününde GDO varsa diğer ürünlerini alır mısınız?" sorusuna da vatandaşlar yüzde 60 oranında "almam" ama yüzde 22 oranında da "farketmez" yanıtı veriyor. "Alırım" diyenler de yüzde 17 oranına ulaşabiliyor.

Tarım Bakanlığı'nın yeterli denetim yapmadığını düşünenler yüzde 72 gibi bir orana ulaşırken, et süt gibi ürünlerin GDO konusunda etiketlenmesi halinde ürünlere olan güvenin artacağı düşüncesi yaygın.

"Etiketleme Bakanlığın bu konudaki samimiyetini artırır" diyenler yüzde 60'lara varırken, "azaltır" diyenler yüzde 29'larda kalıyor.