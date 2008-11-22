Yüzde 7’lik demokrasiye onay

Anayasa Mahkemesi, seçimlerde yüzde 7’nin altında oy alan partilere Hazine yardımı yapılmasını engelleyen tartışmalı düzenlemeye onay verdi.



Seçimlerde üçe katlanan eşitsiz yarışa onay verilen karara göre halktan toplanan vergilerden 162 trilyon lira, 2009’da Hazine yardımı adıyla AKP, CHP, MHP arasında pay edilmeye devam edilecek.

Meclis dışı partiler, TBMM’de grubu bulunan DTP ile Meclis’te temsil edilmelerine rağmen DSP, ÖDP ve BBP bu haktan yararlanamayacak.





YASA BÖYLEYDİ



Önceleri sadece yüzde 10’luk barajı aşan partilere değil, yüzde 7’nin üzerinde oy alan (Genç Parti örneği) sonradan TBMM’de grup kuran, hatta üç milletvekili olan (ÖDP örneği) partiler de Hazine yardımından kısmen de olsa yararlanabiliyordu.



Yapılan yeni düzenlemeyle Hazine yardımı öncelikle son genel seçimlerde yüzde 10 barajını aşarak meclise giren partilere yapıyor.



Ayrıca seçimlerde yüzde 7’nin üzerinde oy alan partilere de “en az devlet yardımı alan partinin aldığı yardım ve seçimlerde aldığı oy esas alınarak kazandıkları oyla orantılı olarak” devlet yardımı yapılabiliyor.





DTP-ÖDP-BBP KAPSAM DIŞI



Böylece, yüzde 7 oy şartını yerine getiremedikleri için TBMM’de 20 milletvekiline sahip DTP ile 13 milletvekili bulunan DSP ve birer milletvekiliyle temsil edilen ÖDP ve BBP ile mecliste temsil edilemeyen partiler iki yıldır yardım alamıyor.



EŞİTSİZLİĞE İPTAL YOK



Yardım alamayan meclis dışı partilerden Liberal Demokrat Parti de Hazine yardımı yapılması için Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme de mevcut düzenlemenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Ancak Anayasa Mahkemesi davayı önceki gün sonuçlandırarak söz konusu iptal istemini reddetti.



ÜÇ PARTİYE BÜYÜK YARDIM



2008 yılında Hazine yardımından üç parti yararlanabilmişti. AKP’ye 45.6 trilyon (kapatma davasında bu paranın yarısının kesilmesine karar verilmişti) CHP’ye 20.4 trilyon, MHP’ye ise 13.9 trilyon yardım yapılmıştı.



2009 yılında yerel seçimler yapılacağı için Hazine yardımı üçe katlanacak ve 162.4 trilyon olacak. Bu pastadan AKP’ye düşen aslan payı 150 trilyon olacak.



DTP DAVASINA SİNYAL Mİ



Anayasa Mahkemesi’nin ret kararı, DTP davasını da gündeme getirdi.



Şimdi soru şu; Anayasa Mahkemesi DTP’yi kapatmayıp hazine yardımının kesilmesine karar verebilir mi? Çünkü DTP, bundan sonra da Hazine yardımı alamayacak. Mahkeme, alınmayan yardımının kesilip kesilemeyeceği sorusunu öncelikle DTP hakkında kapatma kararı vermemesi halinde tartışacak.





