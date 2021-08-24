"Yüzde 45 ÖTV ile taksicilik yapılmaz, indirim istiyoruz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sıfır araçlar için getirilen özel tüketim vergisi (ÖTV) indiriminin taksicileri kapsamadığını söyledi. Yeni araç alımında ödedikleri yüzde 45 oranındaki ÖTV'nin çok yüksek olduğunu ve bir an önce aşağıya çekilmesi gerektiğini vurgulayan Anık, "Servis araçları ve otobüslerin ÖTV'si yüzde 4 ile 8 arasında. Taksilerin yüzde 45. Bu bir haksızlık. Bir an önce ÖTV indirimi çağrımıza kulak verilmeli. Yüzde 45 ÖTV ile taksicilik yapılmaz, araç değiştirilmez" dedi.

Sıfır araçlar için getirilen ÖTV indirimi, aracını yenilemek isteyen taksicilerde de beklenti yarattı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ÖTV indiriminin taksicileri kapsayacak şekilde yeniden ele alınmasını istedi.

Anık, "Biz yıllardan beri ÖTV ile ilgili açıklamalarda bulunuyoruz. Daha önce (2016 yılı) bir kereye mahsus olmak üzere bu hak bizlere verildi. Herhangi bir kâr amacı güdülmemesi için de 3 yıl boyunca araçlarımızı satamadık. Çünkü bizim kullandığımız araçlar otomobil kategorisinde ve ÖTV’si ise yüzde 45. Ancak minibüslerin, servis araçlarının ve otobüslerin ÖTV’leri ise yüzde 4- 8 arasında. Burada bir haksızlık var. Çünkü biz bu şekilde mağdur olurken aynı işi yapan, bizim gibi yolcu taşıyanlarsa bu işten istifade ediyor. Aradaki haksızlığın giderilmesi için mutlaka bizim ÖTV’lerimizin ödenebilir bir düzeye çekilmesi lazım. Örneğin yüzde 45’in yüzde 10’lara, 15’lere çekilip sürekli hale getirilmesi gerekiyor. Hükümetimize sesleniyoruz; yine '3 yıl satılamaz' şartı konulsun, eğer satarsak ÖTV’yi geri ödeyelim. Çünkü bu mevcut şartlarda bizim araçlarımızı değiştirmemiz imkânsız" dedi.

Celil Anık, sıfır araçlar için gelen ÖTV indiriminin taksicilerin işine yaramadığını belirtirken "Benim taksiye koyduğum araçtaki ÖTV indirimi 10 bin TL’yi bulmuyor. Çünkü 300 bin TL üzeri araçlara daha fazla ÖTV geldi. Biraz kaliteli bir araba alayım deseniz bugün 250-300 bin TL, hesapladığınızda bunun 150 bin TL'si ÖTV. Biz bu işin içerisinden nasıl çıkacağız" diye konuştu.

"Yüzde 45 ÖTV ile taksicilik yapılmaz"

Türkiye’de 100 bin aktif taksici bulunduğunu ve ekonomiye ciddi katma değer sağladıklarını dile getiren Anık, şunları söyledi:

"Mutlaka ÖTV indiriminin taksilere de uygulanması lazım. Yüzde 45 ÖTV ile taksicilik yapılmaz, araç değiştirilmez. Biz 'ÖTV ödemeyelim' demiyoruz. Çünkü yüzde 45 ÖTV ödeyerek aldığımız araca binmiyoruz, yolcu taşıyıp ticaret yapıyoruz. O yüzden diğerleri yüzde 4 öderken benim yüzde 45 ödemem bir haksızlık. Minibüs, otobüs gibi araçlar hafif ticari olarak geçerken taksiler ise otomobil grubuna girdiğinden lüks sayılıyor. Ama biz aynı işi yapıyoruz. Bu durum, bir genelge ya da kanun maddesi ile düzenlenebilir. Bize de o hak verilsin, biz de yüzde 45 yerine yüzde 15 öderiz. Hem de sürekli öderiz, aradaki haksızlık da giderilmiş olur."

Anık, konuyla ilgili hazırladıkları dosyaları siyasilere aktardıklarını ve bir an önce sorunun çözümünü beklediklerini söyledi. (ANKA)