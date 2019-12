Yüzde 40'ını açan tavlıyor

İngiltere'deki University of Leeds'te yapılan bir araştırma erkekleri etkilemek isteyen kadınların tenlerinin yüzde 40'ını açıkta bırakması gerektiğini ortaya koydu.



Psikolog Colin Hendrie'nin yürüttüğü araştırmada dört kadın araştırmacı, ülkenin en büyük gece kulüplerinden birine giderek balkondan kadınları gizlice gözlemiş. Araştırmacılar kadınların ne giydiğine ve erkeklerden kaç kez dans teklifi aldığına dair notlar almış.



Araştırmanın amacına göre dağılım şöyle yapılmış: Her bir kol vücudun yüzde 10'una, her bir bacak yüzde 15'ine ve gövde de yüzde 50'sine denk geliyor.



Vücudunun yüzde 40'ını açıkta bırakan kadınlar diğerlerine nazaran iki kat daha fazla teklif almış. Bunun yanı sıra yüzde 40'tan fazlasını ortaya koyan kadınlar ise erkekleri tavlama konusunda başarısız olmuş. Çünkü çok fazla açılıp saçılan kadınlar, erkeklerin gözünde sadakatsiz olarak görülüyor.