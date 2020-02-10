Yüzde 238 zamma 'adalet ve objektiflik' gerekçesi

Yolcu taşımacılığını özel sektöre devretmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 22 Ocak’ta Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) 30 günlük abonman bilet ücretlerine yüzde üç yüze yakın zam yaptı. Zamla birlikte Eskişehir-Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin tercih ettiği 30 günlük abonman bileti 480 TL’den bin 687 TL’ye çıktı. Yüzde 238’lik zammın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet yağdı. Daha önce “Zam değil, indirimde indirim” açıklaması yapan demiryolları yönetimi, bu kez tepki toplayan fahiş zam için “Normal ücretlerle abonman ücretler arasındaki adaletsiz farklar daha objektif ve rasyonel orana çekilmiştir” savunması yaptı.

CİMER’e yapılan başvurulara demiryolları yönetimi tarafından verilen yanıtı paylaşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Yanıtta, ilk olarak 2009’dan itibaren yapılan indirimlerin vatandaşları YHT ile tanıştırmak, vatandaşlara YHT’leri sevdirmek için yapıldığı belirtiliyor. İndirim sevdirmek için mi yapılır? İndirim halk için yapılır, halkın içinde bulunduğu koşullar hesaplanarak yapılır” dedi. Çakırözer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Normal ücretlerle abonman ücretler arasındaki adaletsiz farkın yapılan zamla daha objektif ve rasyonel orana çekildiği’ savunuluyor. Yapılan zam halkı büyük bir ekonomik açmaza soktu. Zammı geri çekmek yerine yapılan bu açıklamalar halkın aklıyla alay etmektir. Adalet zamla mı sağlanır? Kamu hizmetine yüzde 238’lere varan zam dünyanın neresinde objektif ve rasyonel olarak adlandırılabilir? Yapılması gereken komik açıklamalar değil bu zamları geri almaktır.”

Yapılan zam halkı büyük bir ekonomik açmaza soktuğunu ifade eden Çakırözer, sözlerini şöyle sonlandırdı: “O trenleri her gün kullanmak zorunda kalan yaklaşık 5 bin memur ve öğrenci bilet fiyatlarındaki değişimin adının ne olduğunu çok iyi biliyor. Yılda yaklaşık 2 milyon seyahat bu abonman biletlerle yapılıyor. Bunun adı zam, hem de fahiş zam. Ama idare zammı geri çekmekte direniyor.”