Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, ikinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarına köşesinde yer verdi. Dündar, Doğru Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası'na dayandırdığı bilgilerle büyümeye ilişkin yazısında şu ifadeleri aktardı:

"Ekonomi büyüdü ama bu büyümeden yurt içinde kimler ne kadar pay alıyor? Geçen senenin ikinci çeyreğinde işgücü milli gelirden yüzde 37 oranında pay alırken, bu yıl emeğin payı yüzde 33'e düşmüş. Dört puanlık ciddi bir düşüş var. Oysa yüzde 21.7'lik büyümeden işgücünün bir refah artışı sağlaması gerekirdi. Nerede bu pay?

Refah artışını bir yana bırakalım, gerilemiş. Çalışanlar daha da fakirleşmiş. Bunca büyümeye rağmen işsizlik oranında gözle görülür bir düzelme olmamış.

Karlar ise yüzde 42.8'den yüzde 49.8'e çıkıp, 7 puan artmış. Genel olarak kar deyince bunun içine küçük esnaf ve küçük işletmeler de giriyor. Oysa küçük esnafın ve KOBİ'lerin hali ise ortada. Belli ki, küçük bir sermaye kesiminin kârı artmış, gelir dağılımı ve servet dağılımı daha da bozulmuş. Ekonomi büyümüş, toplumda sefalet artmış, dış ticaret açığı nedeni ile toplumun borcu çoğalmış.

En önemli konu; büyümek için dış açık vermek, dışarıya borçlanmak zorunda kalmak!

Dış ticaretiniz açık veriyor. Bu açığı da dış borçla ya da varlık satışı ile karşılıyorsunuz. İşte ülke olarak esas fakirlik burada başlıyor. Yüzde 21.7'lik büyüme için “ihracatımız arttı” diyorlar. Evet, ihracat arttı ama ithalatımız ve dış ticaret açığımızda anlamlı bir değişiklik yok ki!..

Ekonomik büyüme için dış açık vermek zorunda kalınca, fazladan faiz ödeyecek, büyümeden elde ettiğiniz geliri, Türkiye'ye borç veren yabancı bankalara aktaracaksınız. Bunun en basit anlatımı; uluslararası finans sisteminin Türkiye ve Türkiye gibi ülkeleri sömürmesidir."