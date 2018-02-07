T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüzde 15'i tamamlanan Şehr-i Bağcılar'ın tanıtımı yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - KENTSEL dönüşüm projelerine devam eden Bağcılar Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından temeli atılan Şehr-i Bağcılar’ın tanıtımını gerçekleştirdi

07 Şubat 2018 17:47

İSTANBUL, (DHA) - KENTSEL dönüşüm projelerine devam eden Bağcılar Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından temeli atılan Şehr-i Bağcılar’ın tanıtımını gerçekleştirdi.

Yüzde 15\'i tamamlanan projenin tanıtım toplantısına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi BAŞAK A.Ş Genel Müdürü Gürsel Yılmaz, il ve ilçe protokolü, proje sorumluları ve basın mensupları katıldı. Bağcılar Belediyesi ve BAŞAK A.Ş ortaklığında yapılan sitenin örnek dairesi Çağırıcı önderliğinde gezildi.

 “YAKIN ZAMANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM YÜZDE 50’YE ULAŞACAK”

Bağcılar’da hayata geçirilen kentsel dönüşüm ile ilgili bilgi veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar’da bağımsız bölüm olarak 20 binden fazla binada kentsel dönüşüm yapıldı. Ama bu sayı Bağcılar için çok az. Çünkü bizim 200 binin üzerinde bağımsız bölüm ve daire sayımız var. Ancak devam eden projelerle birlikte yakın zamanda 30 binin üzerine çıkmış olacağız. 1orta vadeli süreç olan 10 yıllık süre zarfında kentsel dönüşüm oranımız yüzde 50’ye ulaşacak. Yeni yürütmüş olduğumuz projeler 700 bin metrekarelik bir riskli alan gerçekleştirilen çalışmalardan oluşuyor. Bağcılar’da kentsel dönüşüm öyle bir noktaya geldi ki müteahhit arkadaşlar projelerinin avantajlarıyla, güzellikleriyle, sosyal ve kültürel alanlarının artılarıyla yarışmaya başladı\" diye konuştu.

Başkan Çağırıcı,  19 bin metrekarelik bir peyzaj alanına sahip olan projenin toplam maliyetinin ise 213 milyon lira olduğunu açıkladı. Demirkapı Mahallesi’nde 30 bin metrekarelik alana inşa edilen Şehr-i Bağcılar’da 21 blokta 1201 daire ve 22 işyeri yer alıyor.

 (FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Proje detay / şantiye detay

Lansman detay,

Kahvaltı programı detay,

Örnek daire detay,

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı röportaj

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABağcılar BelediyesiBakanı MehmetBağcılarınYüzdeBağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan Bağcılar Belediye Başkanı LokmanBağcılar Belediyesi BAŞAKGenel Müdürü Gürsel YılmazBAŞAKZAMANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM YÜZDE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24