Yüzde 15'i tamamlanan Şehr-i Bağcılar'ın tanıtımı yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - KENTSEL dönüşüm projelerine devam eden Bağcılar Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından temeli atılan Şehr-i Bağcılar’ın tanıtımını gerçekleştirdi.

Yüzde 15\'i tamamlanan projenin tanıtım toplantısına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi BAŞAK A.Ş Genel Müdürü Gürsel Yılmaz, il ve ilçe protokolü, proje sorumluları ve basın mensupları katıldı. Bağcılar Belediyesi ve BAŞAK A.Ş ortaklığında yapılan sitenin örnek dairesi Çağırıcı önderliğinde gezildi.

“YAKIN ZAMANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM YÜZDE 50’YE ULAŞACAK”

Bağcılar’da hayata geçirilen kentsel dönüşüm ile ilgili bilgi veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar’da bağımsız bölüm olarak 20 binden fazla binada kentsel dönüşüm yapıldı. Ama bu sayı Bağcılar için çok az. Çünkü bizim 200 binin üzerinde bağımsız bölüm ve daire sayımız var. Ancak devam eden projelerle birlikte yakın zamanda 30 binin üzerine çıkmış olacağız. 1orta vadeli süreç olan 10 yıllık süre zarfında kentsel dönüşüm oranımız yüzde 50’ye ulaşacak. Yeni yürütmüş olduğumuz projeler 700 bin metrekarelik bir riskli alan gerçekleştirilen çalışmalardan oluşuyor. Bağcılar’da kentsel dönüşüm öyle bir noktaya geldi ki müteahhit arkadaşlar projelerinin avantajlarıyla, güzellikleriyle, sosyal ve kültürel alanlarının artılarıyla yarışmaya başladı\" diye konuştu.

Başkan Çağırıcı, 19 bin metrekarelik bir peyzaj alanına sahip olan projenin toplam maliyetinin ise 213 milyon lira olduğunu açıkladı. Demirkapı Mahallesi’nde 30 bin metrekarelik alana inşa edilen Şehr-i Bağcılar’da 21 blokta 1201 daire ve 22 işyeri yer alıyor.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Proje detay / şantiye detay

Lansman detay,

Kahvaltı programı detay,

Örnek daire detay,

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı röportaj