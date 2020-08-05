Yüzde 1000'i aşan faizin perde arkası: Bazı yabancı bankalar TL yükümlülüklerini karşılayamadı

Londra piyasasında Salı günü yüzde 1050’ye fırlayan gecelik vadede TL faizi Çarşamba sabahı önce yüzde 38 seviyesine, öğleden sonra ise yüzde 1’lere kadar geriledi.

Bloomberg haber ajansı, bazı yabancı bankaların Salı günü Türk bankalarına olan yükümlülüklerini takasta yerine getiremediğini duyurdu.

Gecelik faizdeki artışın arkasında bu olgunun yattığı belirtiliyor. Mayıs ayında Türk bankalarına olan lira yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle bankacılık otoritesi BNP, UBS ve Citi’ye bir bacağı lira olan döviz işlemlerde yasak getirmiş, birkaç gün sonra yükümlüklerin yerine getirildiği gerekçesiyle yasak kaldırılmıştı.

BloombergHT'ye göre bir yetkili, bazı yabancı bankaların yükümlülüklerini yerine getirmediğini doğrularken, bu kez ceza verilmesinin düşünülmediğini belirtti.