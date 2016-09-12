Yüzbinlerce Katanlan bağımsızlık için yürüdü

Katolonya'da Barcelona ve diğer kentlerde Some 800 bin drolayında kişi İspanya'dan ayrılma talebiyle yürüdü.

Polis Katolonya'nın başkenti Barcelona'da 540 bin kişinin yürüdüğünü söylerken, geriye kalan kısmın diğer dört Katalan kentinde buluştuğunu açıkladı.

Ancak katılımcı sayısı sadece Barcelona'da 1,4 milyon kişinin yürüğü geçen yılki eylemlerle göre düşüktü.

Madrid yönetimi uzun süredir Katalonya'da ülkeden ayrılmanı oylanacağı bir referandum yapılması girişimlerini engelliyor.

Bölge lideri Carles Puigdemont "Katalonya'yı bağımsız bir ülkeye dönüştürmek için" destek istedi.

Katalan Parlamentosu'nda Evet için Birlikte koalisyonuyla radikal solcu müttefiki CUP'tan oluşan ayrılıkçı ayrılıkçı blokta çatlamalar görülmeye başlandı.

Geçen Ocak'ta işbaşına gelen Mr Puigdemont, 28 Eylül'da bir güvenoylamasıyla karşı karşıya kalacak.

Puigdemont müzakereler yoluyla İspanya'dan ayrılmayı savunuyor.

Katalan milliyetçilerin Kasım 2014'te yaptıkları gayrıresmi referendumda yüzde 80'lik bir çoğunluk bağımsızlık istemişti.

Geçen Aralık'tan bu yana açık bir galip çıkartmayan iki seçimin ardından, hükümet kurmaya çalışan İspanya'nan ana akım partileri Katalan ayrılıkçıların taleplerine sıcak bakmıyor.

7,5 milyon kişinin yaşadığı Katalonya'da gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 19'u üretiliyor.