Yüzbinlerce Katalan bağımsızlık için yürüdü



İspanya’nınkuzeydoğusundaki Katalonya özerk bölgesinde, Ulusal Gün nedeniyle çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilere polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 800 bin kişi katıldı. Katalonya’nın başkenti Barcelona’da gösteriye katılanların sayısının 540 bin olduğu belirtildi. Bağımsızlık yanlısı gösterilere katılanların ellerinde kırmızı-sarı bölgesel bayrak taşıdığı ve üzerinde Katalanca “Hazır” yazan tişörtler giydiği gözlemlendi.

Geçen yıl düzenlenen bağımsızlık yanlısı gösterilere ise yaklaşık bir milyon 400 bin kişi katılmıştı. Yaklaşık 7 buçuk milyon nüfusu olan Katalonya’daki bağımsızlık yanlıları yıllardan beri konunun referanduma sunulması için çaba gösteriyor. Ancak Madrid yönetimi bu referanduma karşı çıkıyor. Geçen Temmuz ayının sonunda Barcelona hükümeti, Madrid yönetimi ile müzakere etmeden tek yanlı ayrılma kararı aldmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi Ağustos ayının başında söz konusu kararı geçersiz kılmış ve itiaatsizlik yapılması halinde yaptırımlarla tehdit etmişti.

Katalonya 1970’lerin sonundan beri özerk haklara sahip ancak bölgehalkı arasındaİspanya’da bağımsızlık isteyen önemli bir çoğunluk mevcut. Ekonomik açıdan güçlü bölgede, İspanya’daki malîkriz ile birlikte memnuniyetsizliğin arttığı gözlemlendi.