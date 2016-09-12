T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yüzbinlerce Katalan bağımsızlık için yürüdü

Katalonya’nın Ulusal Günü için Barcelona ve diğer büyük kentlerde düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 800 bin kişi İspanya’dan bağımsızlık talebiyle gösterilere katıldı.

12 Eylül 2016 11:42


İspanya’nınkuzeydoğusundaki Katalonya özerk bölgesinde, Ulusal Gün nedeniyle çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilere polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 800 bin kişi katıldı. Katalonya’nın başkenti Barcelona’da gösteriye katılanların sayısının 540 bin olduğu belirtildi. Bağımsızlık yanlısı gösterilere katılanların ellerinde kırmızı-sarı bölgesel bayrak taşıdığı ve üzerinde Katalanca “Hazır” yazan tişörtler giydiği gözlemlendi.

Geçen yıl düzenlenen bağımsızlık yanlısı gösterilere ise yaklaşık bir milyon 400 bin kişi katılmıştı. Yaklaşık 7 buçuk milyon nüfusu olan Katalonya’daki bağımsızlık yanlıları yıllardan beri konunun referanduma sunulması için çaba gösteriyor. Ancak Madrid yönetimi bu referanduma karşı çıkıyor. Geçen Temmuz ayının sonunda Barcelona hükümeti, Madrid yönetimi ile müzakere etmeden tek yanlı ayrılma kararı aldmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi Ağustos ayının başında söz konusu kararı geçersiz kılmış ve itiaatsizlik yapılması halinde yaptırımlarla tehdit etmişti.

Katalonya 1970’lerin sonundan beri özerk haklara sahip ancak bölgehalkı arasındaİspanya’da bağımsızlık isteyen önemli bir çoğunluk mevcut. Ekonomik açıdan güçlü bölgede, İspanya’daki malîkriz ile birlikte memnuniyetsizliğin arttığı gözlemlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Katalonya Ulusal GünüBarcelonaKatalonyaUlusal GünKatalancaMadridTemmuzAnayasa Mahkemesi AğustosDeutsche Welle Türkçe AFP/dpa/JD/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24