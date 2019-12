Yüzbin liralık reklam teklifini reddetti!

T24 - Güzel şarkıcı Şevval Sam, bir sucuk firmasından gelen reklam teklifini, "Et yemiyorum" diyerek reddetti.



Şevval Sam’ın yaptığını her babayiğit yapamaz! Oyunculuktan şarkıcılığa geçen Sam, en son bir mobilya firmasının reklamında oynadı. Sevilen oyuncuya geçtiğimiz günlerde bir sucuk firması reklamlarında oynaması için teklif götürdü. Şevval Sam, reklam filmi için kendisine 100 bin lira ücret teklif eden firmayı, “Ben et yemiyorum” diyerek geri çevirdi.





'ET YEMEYİ TASVİP ETMİYORUM'



Çevreci kimliğiyle tanınan, Ergene’deki kirliliğe dikkat çekmek için protesto yürüyüşüne katılan, Greenpeace’in reklam filminde oynayan Şevval Sam, sucuk firmasının reklam teklifini neden reddettiğini şöyle açıkladı: "Et ve tavuk yemem! Yemeyi tasvip de etmiyorum. Kendi yemediğim bir şeyi de insanlara tavsiye edemem..."