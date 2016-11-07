Yüzbaşının itirafçı eşi: Bir komutan "İş hayır, akıbet hayır" diyerek mühimmat deposunu açmasını istedi

Darbe girişiminden sonra TSK’dan ihraç edilen ve tutuklanan Yüzbaşı Cemil Çetin’in öğretmen eşi Dudu Çetin, KPSS soruşturması kapsamında itirafçı oldu. Çetin, KPSS’deki soru hırsızlığı ve eşinin suçlandığı darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çetin, KPSS’den 3 gün önce sınav sorularının eşi tarafından kendisine getirildiğini belirterek “Eşime sınav sorularını cemaat abisi verdi” dedi. Çetin darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili olarak da "15 Temmuz akşamı, bir komutanın, ‘İş hayır, akıbet hayır’ diyerek eşimden mühimmat deposunu açmasını söylediğini eşim anlattı. Eşim de depoyu açtığını, kendisine ‘Beştepe’ye gel’ diye mesaj atmalarına rağmen gitmediğini ve sabaha karşı birliğinden kaçtığını söyledi" ifadesini kullandı.

2010 yılı KPSS’de soruları alarak Sosyal Bilimler öğretmeni olarak atanan Dudu Çetin, Cumhuriyet Savcısı Yücel Erman’ın sürdürdüğü soruşturmada itirafçı oldu. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 'Etkin pişmanlıktan' yararlandığı için Savcı Yücel Erkman’ın talimatıyla serbest bırakılan Dudu Çetin, ifadesinde özetle şunları söyledi:

"Kendisini fatih olarak tanıttı"

"2003’te üniversite sınavını kazanarak Gaziantep Üniversitesi Kilis Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’ne kaydımı yaptırdım. Üniversite 3. sınıftayken ‘il ablası’ Afife bana hizmet içerisinde evlenip evlenmeyeceğimi sordu. ‘Başını açman gerekirse, evlenir misin’ diye sordu. Afife, ‘Evleneceğiniz kişinin mesleğini tehlikeye atmamak için başınızı açabilirsiniz’ dedi. Cemaatte eşlerin evlenmeleri için önce katalogdan resimler gösterilirdi. Eşim, fotoğrafım gösterildikten sonra evlenmeyi kabul etti. Cemil, Kahramanmaraş’ta bir ablanın evinde benimle görüştü. Kendisini ‘Fatih’ olarak tanıttı. Daha sonra bu ismin eşimin kod ismi olduğunu öğrendim.

"Sınavda aynı sorular çıktı"

"2008’de evlendim. Eşimin tayini Safranbolu’ya çıktı. Eşimin cemaatten abisi Hakan A.’nın eşi olan Hüsne A. ile tanıştım. 2010 KPSS’ye hazırladığım dönemde, sınavdan 3 gün önce eşim flash bellekte 2010 KPSS Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavına ait soruları getirdi. ‘Bu sorular KPSS’de çıkacakmış’ dedi. Soruları kendisine Hakan A.’nın verdiğini ve çalıştıktan sonra flash belleği kırarak atmamız gerektiğini söyledi. Gelen sorulara çalıştım. Gelen soruların cevap şıkları koyulaştırılmış olarak geldi, bu soruları çalıştıktan sonra sınava girdim, sınavda aynı sorular çıktı.

"2014’te sendikamı değiştirdim"

"KPSS soruşturmasında ilk gözaltılar yapılmaya başlanınca, Ankara’da tanımadığım bir eve çağrıldık. Bu abi bize, ‘İfadeye çağrılırsanız, ‘soruları kendi emeğimle çalışarak yaptım. Cemaatle hiçbir bağlantımız yok’ diye cevap verin’ dedi. 2014 yılında dikkat çekmemek için Eğitim Bir-Sen’e üye olmamı istediler. Bu sendikaya üye oldum.

"Darbeyi cemaatin yaptığı söylendi"

"14 Temmuz’da eşimin cemaatten abisi Gazi Üniversitesi’nde akademisyen olan kişi, evimize geldi. Eşime 15 Temmuz’daki biletini iptal etmesini söyledi ve eşimin telefonuna bir şey yükledi, ‘Biz seni yarın ararız, yarın iş yerinde ol’ dedi. 15 Temmuz akşamı, bir komutanın, ‘İş hayır, akıbet hayır’ diyerek eşimden mühimmat deposunu açmasını söylediğini eşim anlattı. Eşim de depoyu açtığını, kendisine ‘Beştepe’ye gel’ diye mesaj atmalarına rağmen gitmediğini ve sabaha karşı birliğinden kaçtığını söyledi. Darbeden sonra eşim Gazi Üniversitesi’ndeki cemaat abisinin yanına gittiğini, darbe girişiminin cemaat tarafından yapıldığının söylendiğini aktardı.”