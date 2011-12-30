Yüzbaşı Uslukılıç: İnternet Andıcı'nı ben hazırladım

T24 - Genelkurmay Bilgi Destek Dairesi’nde askeri müdahaleye zemin hazırlamak için İrtica ile Mücadele Eylem Planı kapsamında internet siteleri işletildiğini ilişkin “İnternet Andıcı” davasına devam edildi. Tutuksuz sanık Yüzbaşı Murat Uslukılıç, “Dursun Çiçek’in emriyle İnternet Andıcı’nın taslağını hazırladım. Dursun Çiçek taslak üzerinde düzeltmeler yaptı” dedi. Uskılıç, 2004 yılında Genelkurmay’ın işlettiği “Ermeni gerçeği” sitesine saldırı olduğunu, Superonline’nın kurtarmak için istediği 500 bin doların ödenmediğini belirterek “24 Nisan’dan sonra kendiliğinden düzeldi” dedi.



Cumhuriyet'İn haberine göre; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesindeki küçük salonda görülen davanın 49. duruşması yapıldı. Başkan Hasan Hüseyin Özese tarafından çapraz sorgusu için kürsüye tutuksuz sanık Yüzbaşı Uslukılıç alındı. Dava konusu İnternet Andıcı’nı proje subayı olarak metnini kaleme alan Uslukılıç, savunmasına İrtica ile Mücadele Eylem Planı’na ilişkin “Varlığından emin değilim, varsayılan plana doğrudan iştirak etmedim. Haksız ve dayanaksız suçlamalarla ailem ve ben manevi eziyet altında kaldık” dedi.





Uslukılıç, Şubat 2009 tarihinde Taraf gazetesinde Genelkurmay’ın işlettiği internet sitelerine ilişkin haber yayımlanmasının ardından dönemin Bilgi Destek Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mustafa Bakıcı’nın sitelerin nasıl tespit edildiğinin bulunmasını istediğini anlattı.





Uslukılıç, “Bir internet sitesi var. O siteye girildiğinde alan adı, alanların e-posta adresleri sıralanıyor. Bakıcı Paşa’ya arz ettik. Dursun Albay’ın emriyle siteler kapatıldı” diye konuştu. Uslukılıç şöyle devam etti: “Sitelerin kapatılmasından sonra Dursun Albay, onay alındığını ve bir Andıç hazırlamamızı istedi. Ben ‘Şube Müdürümüz Cemal Albay’a (Gökçeoğlu) söyleseniz iyi olur’ dedim. Cemal Albay daha sonra Andıç’ın hazırlanmasını emretti.”





Uslukılıç şunları söyledi:





“Andıcı taslak olarak ben hazırladım. Dursun Albay, taslakta düzeltmeler yaptı. Daha sonra Adli Müşavirliğe götürüldü ve düzeltmeler yapıldı. Andıç, Genelkurmay 2. Başkanı (Hasan Iğsız) tarafından komutana (Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ) arz edildikten sonra 1, 2, 3. şube müdürleri tarafından site isimleri satın alındı.”





Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, Uslukılıç’a “Yazışmaların yapıldığı TSK.net bilgisayarlarında sizin hazırladığınız İnternet Andıcı taslağı bulunabilir mi” diye sordu. Uslukılıç “Arşiv yönergesi’ne göre dijital belgeler 2 yıl MEBS Başkanlığında saklanır” dedi. Savcının sorusu üzerine tutuklu sanık eski MEBS Başkanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu ise “Sonradan çıkan arşiv yönergesini bilmiyorum” dedi.

Balyoz davaları birleştirildi, sanık sayısı 365'e çıktı



5-7 Mart 2003 tarihinde İstanbul’da Birinci Ordu Komutanlığı’nda seminer görünümü arkasında “darbe planlandığına” ilişkin açılan “3. Balyoz” davası dün gürülen üçüncü oturmunda Birinci ve İkinci iddianame kapsamında açılan ana Balyoz davası ile birleştirildi. Balyoz davasında 249’u tutuklu toplam 365 sanık yargılanacak.







İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesi bitiğişindeki salonunda görülen davanın dünkü duruşmasına Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, Koramiral Deniz Cora’nın da aralarında bulunduğu 59 tutuklu, 54 tutuksuz sanık katıldı. Çoğunluğu üst rütbeli subay 64’ü tutuklu, 143 sanığın yargılandığı Üçüncü Balyoz davasında 264 sayfalık iddianamenin okunması 2.5 gün sürdü. Mahkeme, sanık avukatlarının “görevsizlik” talebini Askeri Ceza Kanunu gereğince reddetti. Başkan Ömer Diken, savcılığın talebi doğrultusunda, Balyoz davalarının birleştirilmesine karar verildiğini açıkladı. Davaya, ana Balyoz davasının yapılacağı 5 Ocak tarihinde devam edilecek.