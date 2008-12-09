Yüzbaşı Tommiks’in kulübesinde hayal kırıklığı

Amerika’nın Pennsylvania eyaletinde Tommiks’in doğduğu ve büyüdüğü yeri gezen Milliyet yazarı Fikret Bila yaşadığı hayal kırıklığını köşesine taşıdı. Bila, orada karşılaştığı Tom Miks ile gençliğinin kahramanı Tommiks arasındaki farkı yazdı.



İşte Bila’nın “Tommiks’in kulübesinde hayal kırıklığı” başlıklı yazısı:



Büyük hayal kırıklığı!



Pennsylvania’nın geyik ormanlarında Sinnamehoniog Nehri’nin kıyısında çocukluğumuzun kahramanı Tommiks’in kulübesini görünce eskilere daldım.



Tommiks ve Teksas’ta okumaya doyamadığımız kahramanlık öyküleri, hayalimde canlanırken, bir yandan da etrafı gözlüyordum. Küçücük avcı kulübeleri, üzerinde tomrukların sürüklendiği çok geniş bir nehir Tommiks ve Teksas’taki manzaralarla örtüşüyordu.

Pennsylvania eyaleti, Tommiks’in doğduğu ve büyüdüğü küçük kulübenin önüne bir tabela yerleştirmiş.



Doğrusu çocukluğumuz ve gençliğimizin kahramanıyla Amerikalılar fazla ilgili değiller. Anladım ki, Yüzbaşı Tommiks, Türkiye’de Amerika’dakinden daha ünlü. Ama bunun bir nedeni var. Çünkü, o Tom Miks ile bizdeki Tommiks farklı.



Hayal kırıklığı



Bizim kuşaktan olup da Tommiks-Teksas okumamış, “Bu kitapları okuyorsun da ders çalışmıyorsun” diye babasından dayak yememiş çok az kimse vardır.



Kızılderililere karşı amansız savaşlar veren ve her koşulda Kulver Kalesi’ni koruyan Yüzbaşı Tommiks’in gerçek hayatını öğrenince doğrusu insan büyük hayal kırıklığına uğruyor. O sessiz sinema döneminin ünlü bir oyuncusu. Bizdeki ise sempatik ve zaman zaman yüzü kızaran genç yaşta bir kahraman.



Örneğin, Amerika’daki Tommiks hiç savaşmamış. 1880’de doğduğu Miks Run’dan 1898’de ayrılarak İspanya-Amerika savaşı sırasında orduya katılmış. Hiç de kahraman bir asker değilmiş. Kısa bir süre sonra ordudan kaçmış.



Bizim bildiğimiz hiçbir özelliğe sahip olmayan Tommiks’in tek mahareti ata iyi binmekmiş.



Suzi’nin aşkı



Kulver Kalesi’nin komutanı Albay Brown’ın kızı Suzi ile Yüzbaşı Tommiks arasındaki o mahçup aşktan da iz yok.



Gerçek adı Thomas Edwin Miks olan kahramanımız Tommiks, tam beş kez evlenmiş. Ordudan ayrıldıktan sonra çeşitli işlerde çalışan Tommiks, 1909’da katıldığı rodeo şampiyonasında birinci olunca kovboy olarak ünlenmeye başlamış. Hemen ertesi yıl ilk kovboy filmini de çevirerek aktörlüğe adım atmış. John Wayne karakterinin esin kaynağı olan Tommiks, 300’den fazla film çevirmiş.



Kısa sürede zengin olan Tommiks, haftada 20 bin dolar kazanmaya başlayınca, kendi adıyla bir sirk kurmuş ve Amerikayı dolaşarak para kazanmayı sürdürmüş. Bir süre Baba Kennedy ile de film yapımı konusunda çalışmış. 1940’ta yaptığı bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş.



Doğrusu bu bilgileri öğrenince insanın kafasında çocukluğumuzun unutulmaz kahramanı Yüzbaşı Tommiks’ten eser kalmıyor.



Kalmıyor ama hepimizi teselli eden şu olsa gerek. Türkiye’de çok sevilen çizgi roman kahramına o sadece ismini vermiş. Yoksa, bizim Yüzbaşı Tommiks diye bildiğimiz çizgi roman kahramanının orijinal adı “Capitan Miki” aslında. Yaratıcısı İtalyanlar ona o adı vermişler. Ama Türkiye’de sinemadan meşhur olan “Tommiks” adı daha uygun görülmüş.

Onun için kimse üzülmesin.

