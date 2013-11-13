Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın naaşı 17 yıl sonra Ege'den çıkarılacak

Ege’de 1996’da Yunan savaş uçaklarıyla girdiği “it dalaşı” sırasında Sakız Adası açıklarında düşen F-16’nın pilotu Nail Erdoğan’ın naaşı çıkarılacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Ege Denizi’nde 8 Ekim 1996’da görev yaparken Yunan savaş uçaklarıyla girdiği “it dalaşı” sırasında Sakız Adası açıklarında düşen F-16 uçağının pilotu Nail Erdoğan’ın naaşı olaydan tam 17 yıl sonra çıkarılacak. Vatan gazetesinden Levent İçgen'in haberine göre Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Erdoğan’ın da bu konuda talimat verdiğini vurgulayarak, “Ben de arkadaşlarımıza söyledim. Suriye açıklarında düzen uçağımızı bin 285 metreden aldık. Burada 400 metre. Biz 400 metreden gerek hurdayı, gerekse şehidimizin naaşının çıkarılması için kararı verdik. Belli bir süre içinde inşallah çıkaracağız. İnşallah yakın zamanda çıkarılacak” dedi.

Yunan uçakları vurdu

Sakız Adası güneyinde Yunan uçaklarıyla it dalaşı yapan Türk F-16’sı düşmüş, Pilot Yarbay Osman Çilekli kurtulurken, öğretmen Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan uçakla birlikte denize düşmüştü. Yıllar sonra bir Yunan dergisi, olayın kaza olmadığını, Yunan Mirage savaş uçağının füzeyle Türk savaş uçağını vurarak düşürdüğünü yazmıştı. Gelişme üzerine şehit pilotun ailesi Yunan Hükümetine karşı AİHM’ye dava açmış ancak AİHM ailenin tazminat talebini reddetmişti.

Üç kez vuruldular

Geçen yıl 22 Haziran’da Suriye tarafından düşürülen RF-4E keşif uçağında iki pilotun şehit olmasının dışında Türk Hava Kuvvetleri’nin geçmişte iki uçağı daha başka devletler tarafından düşürüldü. Bunlardan ilki 14 Eylül 1983’te Irak Zaho Vadisi’nde yaşandı. Irak Hava Kuvvetleri tarafından vurulan Türk savaş uçağından atlayan iki pilot sağ kurtuldu. 1996’da Ege’de düşen uçakta ise bur pilot kurtuldu, biri şehit oldu.

Yüzde 1 ihtimale dahi razıyım

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıklamalarının ardından Nail Erdoğan’ın ailesi için yeni bir umut doğdu. Yüzbaşı Nail Erdoğan’ın kızı 24 yaşındaki Evrim Erdoğan, babasının naaşının çıkarılmamasına üzerine Cumhurbaşkanı’na 3 ayda topladığı 10 bin imzaya göndererek cenazenin denizden çıkarılması için yardım istemişti. Cumhurbaşkanı Gül de Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e talimat vermiş, ancak sonuç alınamamıştı.

Evrim Erdoğan, “29 Haziran’da Vatan gazetesi aracılığıyla başladı mücadelemiz. Ailem dışında da tanımadığım onlarca insan yanımda oldu, dualarını, desteklerini eksik etmedi. Cumhurbaşkanına göndermek için bir sürü imza topladık ve sesimizi duyurduk. Talimat verip babamın Ege Denizi’nin derinliklerinden çıkarılması için umut oldu. Ancak her şey yolunda gitmedi ve ne yazık ki babam Ege’nin derinliklerindeki demir kafesten çıkarılamadı. Oysa ben yüzde bir ihtimale bile razıyım. Bu vatan için canını, kanını veren babam, başında dua okuyacağım bir mezarı hak ediyor. Sizden öğrendim Başbakanımız talimatı Milli Savunma Bakanımız iletmiş; yakında çıkaracağız demiş, biz umutla bekliyoruz. 17 yıllık rüyamız gerçek olacak” dedi.