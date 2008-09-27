Yüzbaşı da albay Öz'ü suçladı

Hrant Dink suikastında ihmalle suçlanan Jandarma görevlilerinin yargılandığı davada Albay Öz’e bir suçlama daha geldi. Tanık Yüzbaşı: Albay Öz ihbarın gereğini yapmadı



Hrant Dink cinayetini önceden öğrenmelerine rağmen gerekli önlemleri almayan Trabzon jandarma görevlilerinin yargılandığı davada çok önemli bir adım atıldı. Başçavuş Okan Şimşek ve Uzman Çavuş Veysel Şahin’in yargılandıkları davaya Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada tanıklık yapan Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Yüzbaşı Hüsamettin Polat, diğer tüm tanıklar gibi Jandarma İl Alay Komutanı Albay Ali Öz’ü suçladı.





Şimşek ve Şahin’in “ihbarı amirlerine bildirdikleri, ancak onların olayı kapattığı” yönündeki ifadelerinin doğru olduğunu söyleyen Polat mahkemede şunları anlattı:



İlk istihbarat temmuzda



“Dink’in öldürüleceğine ilişkin istihbarat, Temmuz 2006’da geldi. Yüzbaşı Metin toplantıda, ’Coşkun İğci’nin, Yasin Hayal’in Dink’i öldürmeyi planladığını Şahin ve Şimşek’e söylediğini’ belirtti. Öz, ’Onu sonra konuşuruz’ diyerek konuyu kapattı. Dink’in öldürülmesinden sonra Öz, Yıldız’a ’Coşkun İğci ile görüşün, sağda solda bu konuyla ilgili konuşmasın’ dedi. Ben Metin Yıldız’a ’Cinayeti ayrıntılı biliyordunuz, ne yaptınız?’ dedim. Bana, ’Bu konuyu kapat. Konuşmayalım’ dedi. Bundan sonra Öz, benim ve Asayiş Müdürlüğü’nün toplantılara girmemi engelledi. Bana karşı tutumu değişti.



Usulsüzlükleri vardı



Beni personelimin önünde küçük düşürdü, yazılı uyarı verdi. Metin Yüzbaşı, Öz’ün yardımcısı gibiydi. Birbirlerini sürekli kollarlardı. İkisinin bazı usulsüzlükleri vardı. Dink öldürüldükten 4-5 ay sonra Astsubay Okan Şimşek’e ’Niye gerçekleri söylemiyorsunuz?’ dedim. Bana, ’Yoğun baskı altındayım. Olayı sen de biliyorsun’ dedi. Ben de ’Siz doğruları söylemezseniz ben çıkar söylerim’ dedim. Öz’ün bir kişiyle konuşurken ’Coşkun İğci mahkemede sıkıysa konuşsun. Başına neler geleceğini bilir’ dediğini duydum.



Kasıt var diyemem ama...



Öz basında çıkan olaylar konusunda oldukça hassastı. Benim kanaatim, bu olay Öz’ün istihbari bilgiyi ihmal veya önemsememesi değildir. Bir şahsın kaybolması konusuna bile önem veren şahıs, böyle bir istihbari bilgiyi niçin önemsemesin? Bunda kasıt olduğuna dair elimde kanıt yoktur, bu nedenle kasıt diyemem, basit bir ihmal de diyemem.” Mahkeme, sanıkların suçunun “görevi ihmal” değil, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçunu oluşturup oluşturmadığına karar vermesi için dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, bu kararın çok önemli olduğunu belirterek bundan sonra atılacak adımın İstanbul’daki cinayet dosyası ile jandarmaların yargılandığı dosyanın birleştirilmesi olması gerektiğini söyledi.



Hala soruşturma yok



Tanıkların suçladığı Albay Öz ile Yüzbaşı Yıldız hakkında soruşturma izni verilmesi talebiyle yapılan başvuru halen Trabzon İdare Mahkemesi’nde görüşülmeyi bekliyor. Mahkeme soruşturma izni verirse iki jandarma da “öldürme” suçundan yargılanacaklar.



Albay Öz hatırlamamıştı



Astsubay Şahin ve uzman çavuş Şimşek, müfettişlere verdikleri ilk ifadede, Coşkun İğci’nin Hrant Dink cinayetine ilişkin bilgi verdiğini inkar etmişlerdi. Ancak İğci’nin ifadeleriyle zor duruma düşen iki jandarma, haklarında açılan “görevi ihmal” davasının ilk duruşmasında İğci’nin verdiği bilgileri üstlerine bildirdiklerini, ancak onların gereğini yapmadıklarını söylemişlerdi. Bu ifadeler daha sonra dinlenen tüm tanıklar tarafından da doğrulandı. Hatta Yüzbaşı Metin Yıldız da sanıkların ifadesini doğruladı, ancak suçu Albay Öz’e attı. Albay Öz ise talimatla verdiği ifadede, Dink’in öldürüleceğine ilişkin istihbaratın geldiğini ve diğer konuları hatırlamadığını söylemişti.









