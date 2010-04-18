Yüzbaşı Çetinkaya GATA'da şehit oldu

T24 - Şırnak'ın Balveren beldesindeki Milli Taburu'ndan çıkan jandarmaya ait sivil minibüse, Balveren beldesi ile Geçitboyu köyü arasında yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Levent Çetinkaya, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) şehit oldu.





Şehit Yüzbaşı Çetinkaya'nın amcası Abdülkadir Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1998 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan yeğeninin, yaklaşık 2 yıldır Şırnak'ta görev yaptığını ve tabur komutanlığına vekalet ettiğini söyledi.





Şelale Çetinkaya ile evli olan yeğeninin 4 yaşında Çağan adında bir oğlu olduğunu ifade eden amca Çetinkaya, şehidin babası emekli astsubay Abdülbaki Çetinkaya'nın da 2007 yılında vefat ettiğini kaydetti.





Terörün bitmesini istediklerini ifade eden Çetinkaya, şöyle devam etti:





''Gençlerimizin heder olmaması için gerçekçi çözümler üretilmesini istiyoruz. Afaki ve lafta kalan şeylerle artık bu milleti yormayalım. Bizim yüreğimiz yandı, ciğerimiz yandı, adeta damdan düştük. Hiçkimsenin ciğeri yanmasın. Vatan sağolsun. Mücadelemiz devam etmeli. Vereceğimiz şehitler bizi yıldırmamalı. İrademize hakim olmalı ve sakin olmalıyız.''





Çetinkaya, Şehit Yüzbaşının annesi Tülay ile kardeşleri Bülent ve Seçkin'in de cenazeyi almak için Ankara'ya gittiklerini belirtti.





Çetinkaya'nın naaşının bugün Ankara'da düzenlenen törenin ardından akşam saatlerinde Kayseri'ye getirileceği ve yarın Garnizon Şehitliği'nden toprağa verileceği öğrenildi.





Öte yandan, anne Tülay Çetinkaya'nın yaşadığı Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokak sakinleri, şehit haberinin ulaşmasının ardından balkonlarını Türk bayraklarıyla donattı.





Şırnak'ın Balveren beldesindeki Milli Taburu'ndan çıkan jandarmaya ait sivil minibüse, 14 Nisanda Balveren beldesi ile Geçitboyu köyü arasında yapılan silahlı saldırıda, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Levent Çetinkaya ile minibüste bulunan 2 er yaralanmıştı.





Durumu ağır olan Çetinkaya, önce Diyarbakır'a buradan da ambulans helikopterle Ankara GATA'ya sevkedilmişti.