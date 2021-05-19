Yüz yüze sınavları ertelenen öğrencileri bekleyen tehlike!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan Koronavirüs tedbirlerince 12. sınıfların yüz yüze sınavları tamamlanmış; 9, 10 ve 11. sınıfların ikinci dönem sınavları ertelenmişti. 24 Mayıs'ta başlayacak yüz yüze sınavlara katılmak istemeyen öğrenci velilerinin, Bakanlığa dilekçe vermeleri gerekiyor. Ancak sınavların tamamen iptal edildiği yanılgısına düşen öğrenci ve veliler için burada büyük bir tehlike baş gösteriyor. Çünkü dilekçe vermeyip sınavlara da girmeyen öğrencileri sınıfta kalma tehlikesi bekliyor.



Koronavirüs nedeniyle okullarda eğitim zaman uzaktan eğitim modeli ile sürdürüldü. Tam kapanma ve kademeli normalleşme döneminde de anasınıfları hariç tüm sınıflarda eğitimin uzaktan devam etmesi kararlaştırıldı.

Veliler dilekçe vermeli

Milliyet gazetesinin haberine göre; bu süreçte 12. sınıflarda yüz yüze sınavlar tamamlandı ancak 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ikinci dönem sınavları, Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda yapılamadı.



Son kararlarla MEB, öğrencilere sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sundu. Buna göre sınava katılmak istemeyenlerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021'e kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Dilekçe veren öğrenciler sınava katılmayacak ve birinci dönem notlarına göre yıl sonu notları değerlendirilerek başarı durumlarıyla ilgili karar verilmiş olacak.

Herhangi bir dilekçe vermeyen öğrenciler ise 24 Mayıs tarihinde başlayacağı açıklanan sınavlara girmek zorunda bulunuyor. Çok sayıda öğrencinin bu detayı atladığı görülüyor.

Dilekçe vermeyenler sınavlara girmezlerse ikinci dönem notları olmayacak. İlk dönem notu olduğu gibi yıl sonu ortalaması kabul edilecek. Ayrıca öğrenci sınava girmemek için dilekçe verirken ders seçme hakkı olmayacak. Yani sınava girecek olanlar, okulun düzenleyeceği tüm sınavlara katılmak zorunda.

Dilekçeler dijital ortamdan da gönderilebilir

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi koşulları sebebiyle öğrencilerin mağdur olmaması için dilekçelerin ulaştırılmasında her türlü kolaylığı sağlıyor. Geçerli gerekçeleri olanlar sonradan aslını teslim etmek üzere, dijital iletişim kanallarından dilekçelerini gönderebilecekler.