Yüz yıldır ilk defa kaplan nüfusu arttı

Dünyada yüzyıllık sürede ilk defa vahşi kaplanların sayısında artış görüldü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Küresel Kaplan Forum'u dünya çapında yapılan son sayımda kaplanların sayısının 3890'a çıktığını açıkladı.

2010 yılında vahşi doğada 3200 kaplan vardı. Bu sayı 1900 yılında yüzbindi.

Uzmanlar sayının nüfus artışa işaret edebileceği gibi daha gelişmiş veri toplama yöntemine de bağlı olabileceğini söylüyor.

WWF'de başkan yardımcısı Ginette Hemley "Sayılardan çok eğilim önemli ve biz doğru yönde bir eğilim görüyoruz" dedi.

Vakfın uluslararası direktörü Marco Lambertini son sayıların "hükümetler, yerel topluluklar ve çevreciler beraber çalışınca vahşi hayvanların ve yaşam alanlarının kurtarılabileceğini" gösterdiğini söyledi.



Hedef 2022'ye kadar kaplan nüfusunu 2'ye katlamak



Kaplan nüfus sayımı bu hafta Delhi'de yapılacak konferans öncesi yayınlandı.

Delhi'deki konferansa kaplanların yaşadığı 13 ülkenin bakanları katılacak. Konferansla küresel kaplan nüfusunun 2022 yılına kadar iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Sadece Hindistan'da 2226 ile dünya kaplanlarının yarıdan fazlası yaşıyor.

Endonezya'da ise küresel palmiye yağı, selüloz ve kağıt talebi nedeniyle ormanlar yok ediliyor.

Kamboçya kaplan türünün ülkede tükendiğini ilan ettikten sonra kaplanları yeniden doğaya salmayı planlıyor.

İnsanların hayvanların yaşam alanlarını ele geçirmesinin yanısıra kaplanlar uzuvlarını satmak isteyen kaçak avcılar ve güvenliklerinden endişe duyan yerli halk tarafından öldürülüyor.