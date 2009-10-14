Yüz ne zaman gerdirmeli?

Yüz germe ameliyatları genelde kırışıklıklar için değil, yüzün düşmüş olan deri, yumuşak doku ve adale sisteminin toparlanması için uygulanıyor. Kişiyi beş-15 yaş daha genç gösteren bu ameliyatlar en çok 45-55 yaş aralığında tercih ediliyor

Günümüzde artık pek çok kişinin başvurduğu yüz germe ameliyatı, beş -15 yaş kadar gençleşme sağlıyor. Uzmanlara göre, radikal değişiklik vaat eden ameliyat deride sarkmalar başlamışsa yapılmalı. Yüz gerdirme için tercih edilen yaş aralığı 45- 55. International Hospital Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölüm Başkanı Dr. Nuri Soysal’la yüz gerdirme konusunda merak edilenleri konuştuk.

Kırışıklıklar neden oluşur?

Derinin belli bir yaş sonrasında elastikiyetinin azalmasıyla oluşur. Aşırı güneşe maruz kalma, yüzün mimik sisteminin fazla kullanılması, cilt yapısının karakteri, yer çekimi, ırksal faktörler, kullanılan yanlış kozmetikler kırışıklıkların oluşmasını kolaylaştırır.

Hangi tip ciltler daha çok kırışır?

Kuru ciltler diğer cilt tiplerine göre çok daha hızlı kırışır.

Yüz germe hangi tür kırışıklığı olanlara yapılıyor?

Yüz germe ameliyatları genelde kırışıklık için değil yüzün düşmüş olan deri, yumuşak doku ve adale sisteminin toparlanması için uygulanır. Yaş ve yer çekimiyle deforme olup yer değiştiren bu sistemler ameliyatla anatomik bölgelerine tekrar getirilir. Daha sonra fazla deri çıkartılarak cildin gerdirilmesi sağlanır. Bu esnada yağ ve yumuşak doku alınarak eksik bölgelere yerleştirilir. Ancak sadece bu işlemi yapmak, hasta için oluşmuş şekil bozukluklarını azaltmaya yetmeyebilir. İnce kırışıklık olan bölgelere başka uygulamalar gerekebilir. Örneğin dudak ve göz çevresi lazerle veya cilt tıraşlamasıyla düzeltilmeye ihtiyaç duyabilir. Bütün bu işlemler sonrasında hasta beş- 15 yaş kadar daha iyi göründüğünü hisseder.

Kişi istediği yüzü yaptırabilir mi?

Hayır, amaç farklı bir yüz oluşturmak değil, mevcut yapıyı daha iyi hale getirmektir. Hastalar işlemin sonuçlarının doğal olmasını tercih etmeli.

Hangi anestezi türü kullanıyor?

Operasyon çoğunlukla genel anestezi altında yapılıyor, hastayı bir gün kadar sargılı olarak hastanede tutuyoruz. İşlem üç -dört saat sürüyor. Büyük şişliklerin kaybolması bir hafta alıyor, ince şişlikler ise yaklaşık altı hafta sonra tamamen yok oluyor. Hastaların ameliyattan bir ay önce sigara ve aspirin kullanımını mutlaka kesmeleri gerekiyor.

Ameliyattan sonra yüzde morarmalar olur mu?

Genelde olmaz. Hafif sararmalar olabilir. Morarma dokuda bir sorun olduğunun göstergesidir.

İz kalır mı?

Yüz gerdirmede deri kulağa doğru çekiliyor ve alttaki adaleler asılıyor. Kişiye göre değişmekle beraber 3- 4 santimetre deri çöpe atılıyor. Bu işlem sonunda kulak içi ve önünde genellikle pek iz olmaz, ancak kulak arkası ve saçlı deri içerisinde iz kalabilir.

Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gerekenler neler?

Ameliyat sonrasında düzenli cilt bakımı gerekir. Sigara kullanmamak, aşırı güneşe maruz kalmamak ve fazla kilo alıp vermemek önemli koruyucu faktörlerdir. Yüzü diri tutabilmek için düzenli cilt bakımı, zaman zaman yüze doku enjeksiyonları, botoks ve kolajen enjeksiyonları, peeling uygulamaları, gerektiğinde lazer uygulamaları yapılabilir.

İşlem başarısız olursa bir daha yüz gerdirme ameliyatı yapılabilir mi?

Evet, birçok kez bu işlem tekrarlanabilir.

Yüz germe için bir başlangıç yaşı var mı?

Hayır. Gerektiğinde kronolojik yaşa bakmaksızın böyle bir işlemi doktor hastasına tavsiye edebilir. Ancak bizim ülkemizde kadınlar 45 -55 yaş arası bu ameliyatı olmayı tercih ediyor. Erkekler için bu ameliyat çoğu kez iz problemi ve yer değiştiren kıllardan dolayı tercih edilmez.

Bu ameliyatların hastalara maliyeti nedir?

Kişiden kişiye, hastaneden hastaneye fiyat aralıkları değişiyor. Ortalama olarak 4- 5 bin YTL.

Doğru kişiye doğru estetik

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Arıncı, kime, ne zaman estetik operasyon yapılması gerektiğini anlattı.

Estetik için doğru hasta kimdir?

Olduğundan çok daha farklı görüneceğini zannetmeyenler, psikolojik sorunu olmayanlar ve kabul edilebilir istekleri olanlar. Örneğin burnunda doğuştan olan veya travma sonucunda meydana gelen bir sorunun düzeltilmesi, kişiye fiziki ve psikolojik katkılar sağlar. Cerrahi müdahale bu nedenle her zaman uygulanabilir. Ya da diyet ve spor yapmalarına rağmen beklediği sonucu alamayanlar liposuction (yağ aldırma) yaptırabilir. Ancak bu tip operasyonları geçirecek kişiler şunu bilmeli: Ameliyat her şey demek değil. Sağlanan güzel görünümü sürdürmek için yapılan işlemden sonra da çaba sarf etmek gerekir.

Kimler estetik yaptırmak istiyor?

Genetik olarak iri burunlu, kepçe kulaklı, düşük göz kapağı bulunanlar ilk sırada yer alıyor. İş ve trafik kazaları sonucunda vücutlarında olumsuz değişiklikler meydana gelenler de rekonstrüktif (yeniden yapılandırma) cerrahisinden fayda görüyor.

En çok yapılan ameliyatlar neler?

İlk sırayı burun, göğüs, karın, çene, kulak ameliyatları alıyor. Belli bir yaştan sonra da yüzdeki kırışıklık ve sarkıklıklar, göz kapağı sorunları, kaş düşmesi gibi yüz ameliyatları tercih ediliyor.

Hangi talepleri gerçekçi bulmuyorsunuz?

Örneğin çok iri bir burnu olduğu halde çok küçük bir burna sahip olmak isteyen ya da çok şişman olmasına karşın incecik bir bedene sahip olmak isteyenleri. Mutluluğu estetik ameliyatlarda yakalamaya çalışan hastalara dikkat etmek lazım. Bu kişilerin öncelikle bir psikiyatri uzmanına yönlendirilmesi gerekiyor. Ünlülere benzemek için ellerinde fotoğraflarla gelen ve yüksek beklenti içinde olanların da taleplerini gerçekçi bir seviyeye getirmek çok önemli. Aksi taktirde hayal kırıklığı kaçınılmaz olur.

En çok hangi beklenti hâkim?

Yapılan işlemler sonucunda hiç iz kalmaması konusu tüm hastalarımızın en büyük beklentisi. Oysa yapılan birçok cerrahi işlemden sonra az bir miktarda olsa da iz kalabiliyor. Ancak estetik cerrahın ustalığıyla bu izler saklanabiliyor, ama her zaman tamamen yok edilemiyor.