'Yüz nakli'nin tarafları buluştu

T24

'Keşke iç organları da bağışlansaydı'



Vasiyetini yerine getirdik



Erdoğan'dan kutlama



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, organ donörü Ahmet Kaya ile nakil yapılan hastaların aileleri biraraya geldi.Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde organlarıyla Türkiye’nin ilk yüz nakli ve aynı anda çift kol ve bacak naklinin donörü Ahmet Kaya’nın evli kızı 19 yaşındaki Leyla Kahveci, organlar bağışlanırken başka bir insanda babasının yüzünü düşündüğünü belirterek, "Babamın yüzünü göreceğimi, ellerini öpebileceğimi düşündüm" dedi.Eşi Gökay Kahveci ile alıcılar Uğur Acar ve Atilla Kavdır’ın ailesiyle buluşmak için Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gelen Leyla Kahveci, "Babamı kaybetmek çok acı bir şey. Babamın organlarını bağışlayacağımız aklımıza gelmezdi" dedi. Dün rüyasında babasını gördüğünü, onun da hiçbir şeyden haberi olmadığını, ama ’Yüzümde bir şey var’ dediğini anlatan Leyla Kahveci, "Organlarını bağışlamayı halamla da konuştuk. İşe yaramayacak sonunda. Başka bir insanın yüzünde babamın yüzünü düşündüm" diye konuştu.Konuşurken gözyaşları içinde kalan, defalarca babasının çok çalışan bir insan olduğunu söyleyen Leyla Kahveci, "Keşke babamın iç organları da bağışlansaydı" dedi. Uşak’ta ameliyat sırasında babasının kalbi durduğu için iç organlarının alınamadığını kaydeden Kahveci, "Mutluluk biraz olsun üzüntüyü örtüyor" sözleriyle duygularını dile getirdi. Yüz nakli olan Uğur Acar’ın fotoğraflarını gazetelerden gördüğünü aktaran Leyla Kahveci, "İyiki böyle bir şey yapmışım. İnşallah herkes bunu yapar diye düşünüyorum. Belki böyle bir şeye kalmazlar ama yapabileceklerini düşünüyorum" diye konuştu.Leyla Kahveci aynı zamanda adını taşıdığı ve 1996 yılında vefat eden halası hastanede yatarken ona kan bulmakta zorluk çektiklerini, bunu babası Ahmet Kaya’nın hiç unutmadığını belirterek, "O zamanlar, ’Organlarımı bağışlayacağım’ diye söylemişti. Ehliyetini alacaktı. Dosyasında bile söylemiş, ’Organlarımı bağışlamak istiyorum’ diye. Biz onun vasiyetini yerine getirdik" dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan iki kol nakli ile Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren doktor ve üniversite rektörünü arayarak tebrik etti.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Başbakan Erdoğan'ın kendisini ve Prof. Dr. Ömer Özkan'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.Başbakan Erdoğan'ın görüşmede, 3 yıldır Akdeniz Üniversitesi'ndeki başarıları izlediğini ifade ettiğini aktaran Kurtcephe, ''Sayın Başbakan çok güzel şeyler söylediler. 'Üst üste gelen bu başarılarla çok gururlandım' dediler'' diye konuştu.