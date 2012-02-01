-''Yüz naklini'' yapan ekip Erdoğan ile yemek yedi TBMM (A.A) - 01.02.2012 - Türkiye'nin ilk ''yüz naklini'' gerçekleştiren ekip, Mecliste ilgi odağı oldu. Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekipte yer alan Dişhekimi İsmail Avşar, Ankara'ya geldi. Özkan ve Avşar, AK Parti Antalya Milletvekili Menderes Türel'in girişimiyle, AK Parti Genel Merkezinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile öğle yemeği yedi. Yemekten sonra Meclise gelen Özkan, kuliste milletvekillerinin ilgi odağı oldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, kuliste gördüğü Özkan'ı kutlarken, kendisiyle bir süre sohbet etti. Bu sırada çok sayıda milletvekili de Özkan'ın yanına gelerek yüz nakliyle ilgili sorular sordu, hasta Uğur Acar'ın durumuyla ilgili bilgi aldı. Özkan, gazetecilerin Başbakan Erdoğan ile yemekte ne konuştuğu sorularına, ''Yemek bir saat sürdü. Başbakan, herkesin merak ettiği soruları sordu. Hasta ile görüşmek istediğini söyledi. Bir takvim belirlemedik. Bu görüşme Antalya'da olabilir, belki telefonla da olabilir. Kendisi zaten ameliyattan sonra arayıp kutlamıştı. Şimdi de kutladı'' dedi. Hasta Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özkan, ''Eşiniz de Ankara'ya geldi mi?'' sorusuna, ''Hayır o hastanın başında...'' karşılığını verdi. Özkan, bundan sonraki beklentisinin rahim nakli yapılan hastanın bir çocuk doğurması olduğunu ifade ederek, ''Her şey çok güzel olacak'' diye konuştu. Yüz nakillerinin devlet tarafından karşılanacağı konusunda SGK Başkanı'nın söz verdiğini ifade eden Özkan, ''Ülkemizin bu tür ameliyatları karşılayacak gücü vardır'' dedi. Özkan, bu akşam Antalya'ya döneceklerini söyledi.