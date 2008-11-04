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Yaşam

Yüz nakline alışamadı

Dünyanın yüz nakli yapılan ilk insanı olan Fransız Isabelle Dinoire, operasyonun üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hâlâ yeni yüzüne alışamadığını sö

04 Kasım 2008 02:00

Dünyanın yüz nakli yapılan ilk insanı olan Fransız Isabelle Dinoire, operasyonun üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hâlâ yeni yüzüne alışamadığını söyledi.

2005’te köpeğinin burnunu, ağzını ve çenesini parçalaması üzerine yüz nakli yapılan Dinoire, yaşadıklarını Fransız NT1 televizyon kanalına anlattı. 

‘İkimize de benzemedi’

41 yaşındaki Dinoire, yüzünün ne kendisine ne de alınan donöre ait olduğunu söyleyerek, “Operasyondan önce, yeni yüzümün bana benzeyeceğini sanıyordum ama biraz bana, biraz da donöre benzedi” dedi. Dinoire, “Başka birinin yüzüne alışmak çok uzun zaman alıyor” diye konuştu.
Ancak Dinoire, yüz naklinin bir tabu olmaması gerektiğini de belirtti, “İnsanların bu konu üzerinde düşünmesi önemli, çünkü hayatınızı tamamen değiştiriyor” dedi.

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