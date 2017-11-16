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Yaşam

Yüz nakli yapılan Recep Sert, borcunu ödemeyince tutuklandı

Sert'in borcunu ödemesi halinde tahliye olacağı belirtildi

16 Kasım 2017 19:29

Antalya'da 2013'te yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert, bin 500 lira borcunu ödemediği için tutuklandı. Sert'in borcunu ödemesi halinde tahliye olacağı, aksi halde 3 ay hapis yatacağı belirtildi.

Recep Sert, iddiaya göre, taahhüt ettiği borcunun 500'er liralık ilk 3 taksitini ödemeyince Bursa 10'uncu İcra Dairesi'nin talimatı ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ''taahhüdü ihlal'' suçundan gözaltına alındı, daha sonra da tutuklandı. Recep Sert'in bin 500 lira borcunu ödemesi halinde tahliye olacağı, aksi halde 3 ay hapis cezası yatacağı belirtildi.

İnegöl ilçesinde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş almasıyla yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapılmıştı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledilmişti.

Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanışmıştı.

Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlenmişti. Hira Emine adını verdikleri bir kızları dünyaya gelen Recep Sert, taşeron firma üzerinden çalıştığı İnegöl Belediyesi'nden disiplinsiz davranışları nedeniyle çıkarılınca ilçede eşinin adını verdiği bir kafe açmıştı.

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