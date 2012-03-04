Yüz nakli yapılan Cengiz Gül uyanır uyanmaz Şevket Çavdar'ı sordu

T24 - Hacettepe Üniversitesi’nde Türkiye’nin ikinci yüz nakli yapılan Cengiz Gül, uyandırıldıktan sonra ilk olarak ne ayna istedi, ne de yüzünü sordu. Gül, aynı anda nakil operasyonuna girdiği Şevket Çavdar’ı sordu. Gül’e, morali bozulmasın diye ölüm haberi verilmedi.

Hacettepe Üniversitesi’nde, 24 Şubat’ta, Türkiye’nin ikinci yüz nakli yapılan Cengiz Gül, dün sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarılarak, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi servisine alındı. Gül’ün en küçük kardeşi Mustafa Gül, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Ağabeyimin yüzündeki şişlikler hâlâ inmedi. O nedenle hâlâ konuşamıyor. İsteklerini bize yazıyla anlatıyor. Ameliyatta kulakları, burnu ve göz çevresi dahil yüzü tamamen değiştirilmiş. Ağabeyim 25 yaşında. Ona 40 yaşında birinin yüzü nakledildi ama gayet iyi görünüyor” dedi.



1 hafta sonra gösterecekler



Askerliğini yeni bitirerek hastaneye geldiğini ifade eden kardeş Gül, “Şevket Çavdar’ın ölümü bizi çok korkuttu. Ancak doktorlar, ağabeyimin durumunun iyiye gittiğini ve 1 hafta-10 gün içinde herkesin görebileceğini söylüyorlar. Sanıyorum yüzündeki şişliklerin inmesini bekliyorlar” diye konuştu.



Annesiyle görüştü



Gül’ün önceki gün uyandırıldığında ilk olarak, dünyada ilk kez çift kol ve çift bacak nakli olan ancak ameliyattan 4 gün sonra hayatını kaybeden, nakil öncesinden tanıştığı Şevket Çavdar’ın durumunu sorduğu belirtildi. Doktorların, “Şevket nasıl” diye soran Gül’e, psikolojisinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla Çavdar’ın öldüğünü söylemediği, hâlâ yoğun bakımda tutulduğu bilgisini verdiği öğrenildi.

Cengiz Gül’ün, ailevi nedenlerle uzun yıllardır görüşmediği belirtilen annesi ile görüştürüldüğü ve anneyle oğulun görüşmesi sırasında duygusal anlar yaşandığı öğrenildi. Gül’ün refakatçisi olarak en küçük erkek kardeşi Mustafa Gül’ün hastanede kaldığı belirtildi. Hastanın bulunduğu Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi servisinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı da görüldü.



‘İzin olmadan tırnak bile alamayız’



Hacettepe Üniversitesi yetkilileri, nakli gerçekleştiren ekibin, “organlarını bağışlayan donörün iki kolunu alma izni olmasına karşın, iki bacağını da izinsiz olarak aldığı” yönündeki iddialara sert çıkarak “Gerekli izinler olmadan donörden bırakın organı, tırnak bile alınamaz” dedi. Milliyet’e bilgi veren bir yetkili, “Bu konuda yetkili merci Hacettepe Üniversitesi değil, Sağlık Bakanlığı’dır. Zaten gerekli izinler olmadan donörden bırakın organı, tırnak bile alınamaz. Ekibimizin operasyona girmeden hangi organları alacağı bellidir. Hangi organların alınacağı, hangi seviyeden nasıl alınacağının yanı sıra donörden alınacak organların hangi sırayla alınacağı bile bellidir. Bu operasyonlar Kompozit Doku Nakli Bilim Kurulu’nun kontrolü altındadır. Bu konudaki prosedür belirlenmiştir, böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Eğer donörden verilen izin dışında herhangi başka bir organ alındığına ilişkin iddialar doğruysa, Sağlık Bakanlığı gerekli soruşturmayı açar ve cezayı verir.”