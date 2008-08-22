Yüz nakilleri sıradanlaşacak

Bilim kurgu gibi görünen yüz nakil ameliyatlarının deney aşamalarının, bu tür ameliyatların sıradanlaşacağını gösterdiği bildirildi. Sonuçları İngiliz Lancet dergisinde yayımlanan, dünyada kısmi yüz nakli yapan üç ekipten ikisinin araştırmaları, tekniklerin şaşırtıcı biçimde etkili olduğunu gösterirken, ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirtildi.



Genetik bir hastalık nedeniyle yüzünde ciddi biçimde bozulma olan bir adamı ameliyat eden, Fransa'daki Henri Mondor-Albert Chenevier Hastanesi'nde görevli plastik cerrah Laurent Lantieri, "Yüz nakillerinin, bir gün böbrek ve karaciğer nakilleri gibi yaygın hale geleceğini düşünmemek için bir neden yok" dedi.



Dergide Lantieri ve ekibinin ameliyat ettiği hastanın, ameliyattan bir yıl sonraki durumuyla ilgili bilgi verildi. Laurent Lantieri ve ekibinin, 2007 yılında tümörler nedeniyle yüz hatları korkunç bir biçimde bozulan 29 yaşındaki hastaya, bir kişiden alınan yüzün alt bölümünü naklettiği ve böylece hastanın, fark edilebilir yanaklar, burun ve ağza sahip olduğu, hastanın ameliyattan 6 ay sonra gülebildiği ve göz kırpabildiği kaydedildi.



Dergide yayımlanan, Çinli doktorların çalışmasında da, yüzünün bir bölümü ayı tarafından parçalanan bir hastadan söz edildi. Çinli doktorların, yaptıkları ameliyatla hastaya, yeni bir burun, üst dudak ve yanak naklettikleri, hastanın birkaç ay sonra yiyebildiği, içebildiği, konuşabildiği ve Yunnan vilayetindeki evine döndüğü ifade edildi.



Her iki vakada da hastaların yüzlerinin nakil edilen dokuyu bir defadan fazla reddettiği, ancak doktorların sorunu çeşitli tedavi yöntemleriyle çözdüğü, Fransız hastanın bugün söz konusu sorunu aşmak için günde 3 adet ilaç aldığı belirtildi. Laurent Lantieri, "Bu şeker hastalarının aldığından daha az" yorumunu yaptı.



Lantieri'nin hastasının yüzünün, ameliyattan önce on yılı aşkındır felç olduğuna dikkat çekilerek, beynin nakilden sonra uzun süredir unutulan yüzdeki sinir bağlantılarını eski haline getirdiğinin görüldüğü belirtildi.



Bazı uzmanlar, hastaların nakilden sonra yeni organın reddinin önlenmesi için hayat boyunca ilaç almaları halinde kansere yakalanma olasılıklarının çok fazla artacağından endişe ediyor. Bazıları da bu reddin, birkaç yıl içinde yeni yüzü de bozacağı görüşünde.