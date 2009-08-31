Yüz liralık yardım için izdiham çıktı

Tekirdağ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ramazan
nedeniyle dar gelirli vatandaşlara 100 TL'lik gıda çeki dağıttı.
Yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar izdihama
neden oldu.
Tekirdağ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Roman
vatandaşların yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde yardıma muhtaç dar gelirli
552 aileye 100 TL'lik Ramazan yardımı yaptı. Ramazan dağıtılacağı duyan
mahalleli Aydoğdu İlköğretim Okulu önünde toplantı. Sabah saatlerinden
itibaren uzun kuyruklar oluşturan mahalleli hep birlikte okulun
kapısından girmek isteyince izdihama neden oldu. Yardım dağıtımı
sırasında ise bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Kapıda çıkan
arbedeyi polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Okul önünde yaşanan
izdihamda yardım almak içeri girmek isteyenleri polis ekipleri kapıya
dayanarak önledi. Kameraların kendisini çektiğini gören bazı bayanların
çantaları ile yüzlerini kapattı. Yüz liralık gıda çeki aldıklarını
ifade eden vatandaşlar, "Allah devletimizden razı olsun. Her sene bu
yardımları alıyoruz" dedi