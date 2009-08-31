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Yaşam

Yüz liralık yardım için izdiham çıktı

Tekirdağ' da yoksul vatandaşlara dağıtılan yüz liralık gıda yardımı nedeniyle izdiham çıktı.

31 Ağustos 2009 03:00

Tekirdağ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ramazan nedeniyle dar gelirli vatandaşlara 100 TL'lik gıda çeki dağıttı. Yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar izdihama neden oldu.

Tekirdağ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Roman vatandaşların yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde yardıma muhtaç dar gelirli 552 aileye 100 TL'lik Ramazan yardımı yaptı. Ramazan dağıtılacağı duyan mahalleli Aydoğdu İlköğretim Okulu önünde toplantı. Sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturan mahalleli hep birlikte okulun kapısından girmek isteyince izdihama neden oldu. Yardım dağıtımı sırasında ise bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Kapıda çıkan arbedeyi polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Okul önünde yaşanan izdihamda yardım almak içeri girmek isteyenleri polis ekipleri kapıya dayanarak önledi. Kameraların kendisini çektiğini gören bazı bayanların çantaları ile yüzlerini kapattı. Yüz liralık gıda çeki aldıklarını ifade eden vatandaşlar, "Allah devletimizden razı olsun. Her sene bu yardımları alıyoruz" dedi

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