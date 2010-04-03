Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyenlere ekran yasağı

T24 - RTÜK yasa tasarısı ile "yüz kızartıcı suçtan hüküm giyenler" artık program yapamayacak. Bu yasak, yıllardır TV'de olan bazı isimleri işinden edecek.



Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen yasa tasarısı, sektörün taşlarını yerinden oynatacak düzenlemeler içeriyor. Tasarıda getirilen en önemli değişiklerden biri, yüz kızartıcı suç işleyenlere getirilen yasak. Haber birimlerinde çalışanlar başlıklı düzenlemede, "Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyen kişiler, haber bülteni, haber programı ve güncel programları sunamazlar" ifadesi yer alıyor. Bu yasak, yıllardır televizyon ekranlarında olan bazı isimlerin de program yapmasını engelleyecek. Tasarının "yayın hizmeti ilkeleri" başlıklı bölümünde yasadışı dinleme kayıtlarının televizyonlarda yayınlanması yasaklanıyor. "Yayınlarda gizli kamera, gizli mikrofon vb. teknik araçlarla hukuka aykırı elde edilen görüntü ve kayıtlar kullanılamaz" denilen tasarıdaki düzenlemeyle, Ergenekon davası sürecinde ortaya çıkan dinleme kayıtlarının da televizyonlarda yayınlanması yasaklanıyor. Kişi ve kurumlar kişilik haklarını ihlal edildiğini düşündüğü yayınlarla ilgili düzeltme ve cevap hakkını mahkemeye gitmeden önce yayın kuruluşundan talep edebilecek. 7 gün içinde bu gerçekleşmezse, mahkemeye gidecek. Halen cevap ve düzeltme hakkı mahkeme kararı ile kullanılabiliyordu.





Ulusa sesleniş



Haber bültenlerinde, haberin etkisinin artırılması için kullanılan fon müzikleri yeni düzenlemede yasaklanıyor. Türkiye'de haber bültenlerinde yaygın olarak kullanılan haberde fon müziği, tasarının yasalaşmasının ardından yerini, doğal seslere bırakacak. Yeni düzenleme özel televizyonların programın niteliğine göre kullandıkları şiddet, cinsellik gibi koruyucu sembollerin TRT tarafından da kullanılmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca başbakan ve Cumhurbaşkanının halka seslenişi ve hükümet bildirileri gece 24.00'ten önce yayınlanacak. Bazı televizyon kanalları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişlerini gece yarısından sonra veriyordu. Dizi ve filmlerin ortasında aniden yüksek sesle ortaya çıkan reklamlar da düzenleniyor. Dikkat çekmek için dizi ve filmlerin arasına yüksek sesle konulan reklamlar tasarının yasalaşmasının ardından kalkacak. Düzenlemede reklamların ses seviyesinin programın ses seviyesinin üzerinde olamayacağı yer aldı. Film ve haber bültenlerinde ilk reklam 30 dakikanın ardından ve her 30 dakikada bir gerçekleştirilebilecek ve 1 saatlik yayında reklam süresi 12 dakikayı aşamayacak. Haber bültenleri ve dini yayınlara ise sponsor alınamayacak.







