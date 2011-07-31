Yüz Kitap Al, Yüzün Gülsün!



Batur Fatih İlhan



baturf@gmail.com



“Cumhuriyet Kitapları,” Ağustos boyunca "Herkes kitap okusun diye...", 100 kitap alan herkes için maliyeti yarıya indiren bir kapmanya başlattı!



Kampanyaya rağbet eden kitap dostları; Cumhuriyet Kitapları katolğunda yer alan tüm kitapları Ağustos boyunca yüzde 50 indirimle satın olabileceği gibi, diğer tüm kitaplara da ytüzde 30 indirimli ücretten muhatap.

"Herkes kitap okusun diye" slogonını yaşama geçrimenin çok sahici bir girişimi olarak gerçekleştirilen kampanyaya okurlar, sivil toplum kuruluşları ve de ihtiyaç sahiplerine kitap armağan etmek isteyenlerin yoğun ilgi göstermesi umuluyor.

Kampanya ekibinin, içten mesajı şöyle: “Dostlar, kitap okuduğunuzu biliyoruz. Şimdi de bunu göstermenizi istiyoruz...”. Bizden iletmesi...











