Yüz güldüren peruk hediyesi

Latif SANSÜR/KUŞADASI(Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'nda kuaför, Kenan Kaya 14 yılda 700 kanser hastasına ücretsiz peruk verdi. Peruk alan lösemi hastası üniversite öğrencisi Aslı Akçay, herkesi donör olmaya davet etti.

Kuşadası\'nda kuaför Kenan Kaya\'nın kemoterapi tedavisi gören kanser hastalarına verdiği ücretsiz peruk sayısı, 14 yılda 700\'e ulaştı. Son olarak kendisine \"Birlikte sosyal mesaj verelim\" önerisiyle gelen lösemi hastası üniversite öğrencisi Aslı Akçay ile birlikte halka çağrı yapan Kaya, \"Meslektaşlarımı saçları dökülen hastalara ücretsiz peruk vermeye davet ediyorum\" dedi. Akçay ise, \"Lösemi hastaları için herkes dorör olmalı. Yarın değil, bugün bizi bulmalı\" diye konuştu. Akçay\'ın kendisine, halkı duyarlı olmaya çağıralım önerisinde bulunduğunda hemen kabul ettiğini söyleyen Kaya, genç kıza rengi ve şekli saçlarına benzeyen bir peruğu kendi elleriyle taktı.

\"YÜREĞİNİZE SAĞLIK\" DEMELERİ YETİYOR

Kemoterapi tedavisi gören hastaların saçlarının döküldüğünü, bunun da hastalarda ve yakın çevresinde moral bozukluğu yarattığını söyleyen Kenan Kaya, şöyle konuştu:

\"Bu dönem çok önemli dönem. Moraller bozuluyor. Bu hastalığın en büyük ilacı moral. Peruk bu nedenle sihirli bir ilaç. Hasta peruk alın diyemiyor, bazen aklına bile gelmiyor. Bir peruk sadece hastayı değil, tüm ailenin moralini düzeltiyor. Çoğunlukla hastanın çevresi talepte bulunuyor. İlk geldiklerinde çekiniyor ve utanıyorlar. Perukları ücretsiz vereceğimize inanmıyorlar. Peruğu takıp çıktıklarında çifte mutluluk yaşıyorlar. Kuaförler saç yaptığı zaman, müşteri \'eline sağlık usta veya eline sağlık Kenan bey\' der. Perukları verdikten sonra çok daha anlamlı bir cümle söyleniyor. Yüreğine sağlık diyorlar. Bunun ötesi olmuyor. Bu hastalığı yaşamayan veya yakınında birileri yaşamayanlar duyarsız oluyor. Önemli olan bunu yaşamadan duyarlı olmalarıdır\" diyerek meslektaşlarını sosyal göreve davet etti.

AVRUPA\'DA YAYGINLAŞACAK

Avrupa\'daki kuaförlerin ücretsiz peruk uygulamasını ilginç bulduklarını söyleyen Kaya, \"Geçtiğimiz günlerde Bodrum\'da kuaförlerle bir toplantı vardı. 200 kuaförün 150\'si yabancıydı. Hepsi bu fikirle ilgilendi. Anladığım kadarıyla bu girişimimiz Avrupa\'da da yaygınlaşacak. Hollanda ve Almanya\'da devlet peruğu hastalara poşetle veriyor. Peruk, makarna değil ki poşetle verilsin. Bunu ancak perukçu veya kuaför dizayn etmeli, takmalı, ince işlerini yapmalı\" diyerek perukların mutlaka kuaförlerce verilmesi gerektiğini vurguladı.

İLİK NAKLİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Ülkede ilik nakli bekleyen 30 bini aşkın hasta olduğunu, buna karşın çok az donör bulunduğunu söyleyen lösemi hastası Aslı Akçay ise halkın ilik naklini tam olarak anlamadığı için duyarsız davrandığını söyledi. Ücretsiz peruk almaya gelirken, sosyal mesaj da vermek istediğini söyleyen Akçay, şöyle konuştu:

\"Dışarıdan ilik nakli çok donör aradım, ama bulamadım. Kendime verici oldum. Bu yöntemle hastalığımın tekrarlama riski yüzde 50. Bu riski bile yakalayamayan arkadaşlarım, hastalar var. O yüzden kök hücre bağışı çok önemli. Lütfen kimse duyarsız kalmasın. Vermemiz gereken üç tüp kan. Genetik ikiziniz sizi bir yerlerde bekleyebilir. Ben hastaneye gitmeden hasta olduğumu, okulu bırakmak zorunda kalacağımı, bunları yaşayacağımı bilmiyordum. Bir gün bizde istemek zorunda kalabiliriz. Biz duyarlı olmalıyız ki yarın bize karşı insanlarda duyarlı olsun. Çok kişi bilmediği için ilgilenmiyor. Bilmek çok önemli. Tedavisi için donör gerekiyor. Donörü biz bulamıyoruz, onların bizi bulması gerekiyor. Yarın değil, bugün bizi bulmalı.\"

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