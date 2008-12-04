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Sağlık

Yüz felçli hasta 11 yıl sonra gülümsedi

İspanyol doktorlar, yüz felci geçiren bir hastayı 11 yıl sonra ilk kez gülümsetti.

04 Aralık 2008 02:00

İspanyol doktorlar, yüz felci geçiren bir hastayı 11 yıl sonra ilk kez gülümsetti.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Navarre’deki doktorlar, 37 yaşındaki İsidoro Bejarano’nun bacaklarından aldıkları kas dokusunu ameliyatla yüzünün her iki yanına enjekte ederek, hastanın yeniden gülümseyebilmesini sağladı.

Haberde, İspanyol doktorlardan oluşan ekibin, Bejarano’nun bacaklarından iki parça kas dokusu aldıkları, bir diğer ekibin de bu dokuyu hastanın yüzünün her iki yanına enjekte ettiği belirtildi.

Ameliyatı temmuz ayında yapan ekibin lideri doktor Bernardo Hontanilla, hastanın yüzünün her iki yanındaki sinirlerin hasar görmesi nedeniyle tek seçeneğin, yüze yeni bir kas aşılamak ve bu kasın hareket edebilmesi için yeni sinir eklemek olduğunu söyledi.

Isidoro Bejarano, yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum. Daha önce hiçbir ifadeye sahip olmayan maske takmış gibiydim, şimdi gülmek istediğimde bunu yapabiliyorum” dedi. Bejarano, ameliyattan sonra daha rahat konuştuğunu ve kendine daha fazla güvendiğini de sözlerine ekledi.

Bejarano’nun, 1997 yılında bir gözünü kapatamadığını fark ettiği ve kendisine kavernom (beyinde ya da omurilikteki bir damarın malformasyonu) teşhisi koyulduğu, yüz felcinin, bu durumun yan etkisi olduğu kaydedildi.

İspanya’da şimdiye kadar bu ameliyatlardan 15 kez yapılırken, her hasta ameliyat için uygun bulunamayabiliyor.

(AA)

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