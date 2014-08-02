Yüz çizgileriniz size ne anlatıyor?

Çin yüz okuma sanatı uzmanı Sevgi Karaca siyasilerin ve ünlülerin yüz hatlarından kişilik yapılarını okudu.

“Sen Gerçekte Sen misin?” isimli kitabında yer alan Tayyip Erdoğan, Türkan Şoray, Abdullah Gül, Gülben Ergen, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yüzlerini inceleyen Karaca insanın yüz hatlarının nasıl bir yaşam sürdüğünü ve geleceğe dair mesajlar verdiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden İpek Özbey’in haberi şöyle:

Yüzler kalbin aynasıdır

Sevgi Karaca, uzmanı olduğu Çin yüz okuma sanatını öğrendikten sonra sizin de aynayı elinizden bırakamayacağınızı iddia ediyor. Yazdığı ‘Sen Gerçekte Sen misin?’ kitabında o aynayı önce ünlülere çeviriyor ve yüzlerinden onların kişiliğini okuyor. Yazarın iddiasına göre sizi daha mutlu bir geleceğe taşıyacak hayatın şifreleri aslında kendi yüzünüzde gizli.

Çin’de milattan önce 3000’lerde ‘Sarı İmparatorluk’ döneminde kadınlara dokunmak yasakmış. Bu nedenle ilk doktorlar, uzaktan bakarak hastalıkları teşhis etmeye çalışırmış. Zaman içinde, organların sağlık durumunun ve kişilik özelliklerinin yüz hatlarına yansıdığını keşfetmişler. Çin yüz okuma sanatı, 100 yaşımıza kadar yaşayacağımızı varsayıyor. Ve her bir yaşın yüzümüzde karşılığı var. Çin yüz okuma sanatı uzmanı Sevgi Karaca, “yüzümüzdeki 100 noktada gerçekte kim olduğumuza ve istediğimiz hayata nasıl ulaşabileceğimize dair ipuçlarını içeren mesaj ve şifreler kaydedildiğini” söylüyor. O da kendi yaşamını eğitimini aldığı bu yöntemle şekillendirmiş. Ve bir kitap yazmış. Kitapta hem bu tekniği ayrıntılı biçimde anlatıyor hem de ünlü siyasetçilerin, oyuncuların yüzlerini okuyor. İşte seçtiklerimiz...

TAYYİP ERDOĞAN

* Kaş kemiğinin çıkıklığı yönetmeye istek ve ani öfkelenme göstergesidir.

* Sivri göz pınarları düşündüğünü çekinmeden söylediğini anlatır.

* Altdudağın büyüklüğü çocukken anne tarafından şımartılmayı işaret eder.

* Sağ ve solda iki çıkıntı yapan alın çizgisi sertlikle yetiştirilmiş bir yapı hakkında ipuçları verir.

* Göz altlarındaki şişkinlik, duygusal zorlukların göstergesi sayılır.

* İri kulaklar, yaşam enerjisinin fazla olduğunu gösterir.

TÜRKAN ŞORAY

* Görünür üst göz kapakları mükemmeliyetçiliği ve ketumluğu simgeler aynı zamanda önceden gelen servet habercisidir.

* Dolgun dudaklar duygularını iyi ifade etme, cömertlik ve seksapaliteyi simgeler.

* Gözlerindeki akların görünmesi yüksek düzeyde duygusallığın, huzursuzluğun, aşırı çalışmanın belirtisidir.

* Çenedeki gamze ünlü olma potansiyeline işarettir.

ABDULLAH GÜL

* İçeri çökük şakaklar, takıntılı bir kişilik veya herhangi bir şeye bağımlılığa (işkolik de olabilir) yönelim anlamına gelir.

* Ufak burun, takım çalışmasına yatkınlığa işaret eder.

* İnce dudaklar çocuklukta anneyle olan iletişimin zorluğuna yorulur.

* Batılıların ‘kaz ayağı’ dedikleri, Çinlilerin ise ‘neşe çizgileri’ olarak adlandırdığı bu çizgilerin kalpten ve içten gelerek gülme sonucu oluştuğuna inanılır.

* Çıkık kulak kepçesi, bireysel olarak özgürlüğe ve bağımsızlığa olan düşkünlüğü işaret eder.

* Güçlü çene kemikleri güçlü bir inancı olduğunu gösterir.

GÜLBEN ERGEN

* Üst gözkapaklarındaki dolgunluk, para üzerindeki yatırım ve yönetim becerisinin göstergesi.

* Kaşların uzun olması, kalıcı arkadaşlıklar kurabileceğinin habercisidir.

* Düzgün olmayan saç çizgisi annenin sert kurallar uyguladığını ve ergenliğin zor geçtiğini gösterir.

* Yuvarlak alın ve gölgeli göz altları medyumluk yeteneği işareti olabilir.

* Burun-çene mesafesinin uzun olması, sezgi gücü demektir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

* Kulak kepçesinin çıkık olması, özgürlüğe ve bireysel bağımsızlığa olan düşkünlüğün işaretidir.

* Kemikli bir burun kendine karşı acımasızlığın işaretidir. Aynı zamanda detaycılığa dikkat çeker.

* İyi tanımlanmış kaşlar, özgüven, kararlılık, azim, dürtüsellik ve fazladan yaşam enerjisinin varlığını vurgular.

* Gözden yanaklara inen çizgiler genç yaşlarda geçirilen üzüntülerin izleridir.

* Geniş ağız cömert ama duygusal olarak zor erişilir olunduğunun belirtisidir.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU

* Saç çizgisi, alnın her iki köşesinde ileriye doğru iki girinti yapıyorsa, açık görüşlülüğü sembolize eder.

* Güçlü bir çene: Kararlılık, azim, sabır, güç ve inatçılık göstergesidir.

* Saçlarda geriye doğru açılma, dürtüsellik, tutku ve mali başarı göstergesi.

* Üçgen gözkapakları, zor bir çocukluk geçirdiğini gösterir.

* İyi tanımlanmış bir burun güç sembolü olarak değerlendirilir, detaycılığın ve mükemmeliyetçiliğin işaretidir.

KIVANÇ TATLITUĞ

* Burun ucunun sivri olması meraklı bir kişilik göstergesidir.

* Çenenin çıkıklığı haklarını savunan bir mizacı vurgular.

* Ortasında ‘V’ şekli olan saç çizgisi fazladan karizma, çekicilik ve güçlü bir sezgiyi vurgular.

* Dolgun bir ağız ve dudaklar yaşamda kendinden memnuniyetin ve özgüvenin göstergeleridir. Dolgun dudaklı küçük bir ağza ‘Aşk Tanrısının Yayı’ denir.