Yüz bölgesindeki ağrı can yakıyor

Doç. Dr. Aydın yaptığı açıklamada, yüzün tek tarafına aniden vuran ve yüze ellemeyi bile imkânsız hale getiren sancılara neden olan yüz ağrısının (trigeminal nevralji), yaşam kalitesini azalttığını vurguladı. Yüz ağrısının, direkt olarak beyinden çıkan 12 çift sinirden beşincisi olan trigeminal sinirinin tutulduğu, çok şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalık olduğunu dile getiren Doç. Dr. Aydın, "Yüz ağrısı, olabilecek en şiddetli ağrılardan biri olarak bilinir ve otuz yaş altında çok nadir görülür. Hastayı, günlük aktivitelerini, hatta yaşamsal işlevlerini dahi yapamaz duruma getirebileceğinden en kısa sürede tanının konması ve tedavi edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlıktır" dedi.Buna karşın, hastaların genellikle çaresizlik içinde hekimden hekime dolaştıklarını ve baş edilmesi zor ağrı nedeniyle ümitsizliğe kapıldıklarını ifade eden Doç. Dr. Aydın, hastalığa trigeminal sinirin komşusu olan damarsal oluşumlardaki yapısal farklılıklar ve bozuklukların neden olabildiğini dile getirdi. Doç. Dr. Aydın, kafa içindeki iyi veya kötü huylu kitleler veya Multipl Skleroz hastalığının da yüz ağrısına neden olduğunu belirterek, "Yüz bölgesinde kısa süreli tekrarlayan elektrik çarpması tarzındaki ağrı nedeniyle hasta bu bölgelere dokunmaz, dokundurtmaz, yüz yıkama, diş fırçalama, hatta yeme gibi işlevlerden kaçınır" diye konuştu.Hastaların yüzde 50-75'ini kadınların oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, tedavide ilk basamağın ilaç olduğunu kaydetti. Doç. Dr.Aydın, ilaç tedavisinde dozun hekim önerileri dışında kesinlikle değiştirilmemesi ve tedaviyi kesmemek gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde ağrıların tekrar ortaya çıkacağını ve kontrol altına alınmasının zorlaşacağını söyledi.Doç. Dr. Aydın, ilaç tedavisinin faydalı olmadığı 60 yaş altı hastalara trigeminal sinirin kendine baskı yapan damarlardan biraz uzaklaştırılması için ameliyat yapılabildiğini, 60 yaş üstünde ise radyofrekans dalgalarıyla trigeminal sinirin ısıtılarak ameliyatsız olarak devreden çıkartılmasının uygun olduğunu sözlerine ekledi.