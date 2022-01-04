Yüz binlerce kişi, eski Britanya başbakanı Blair'e verilen şövalyelik unvanının geri alınmasını istedi

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Britanya'nın eski başbakanı Sir Tony Blair'e verilen şövalyelik unvanının geri alınması için başlatılan kampanyaya yaklaşık 500 bin kişi imza attı.

Change.org'da açılan dilekçede, "Tony Blair hem ülkenin anayasasına hem de toplumun kumaşına geri dönülemez zararlar verdi. Kendisi kişisel olarak çeşitli savaşlarda sayısız masum sivilin ve askerin ölümünden sorumlu. Sadece bunun için bile savaş suçlarından sorumlu tutulmalı" denildi.

İşçi Partisi'ni üç seçim zaferine taşıyan Blair, Irak ve Afganistan'ın işgali sırasında Britanya'nın başbakanıydı.

Dilekçe, Britanya Parlamentosu'nun resmi sitesinde açılmadı. Bu sitede açılan dilekçelerin 10 bin imza toplaması durumunda resmi cevap veriliyor. 100 bin imzayı aşan imzalar ise parlamento gündemine alınıyor.

İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer, Blair'e şövalyelik ünvanı verilmesini savunarak, "Irak Savaşı konusunda sert görüşler olduğunu biliyorum. O zaman da vardı. Ancak bu durum Blair'in çok iyi bir başbakan olduğu ve milyonlarca insanın hayatını değiştirdiği olgusunu ortadan kaldırmıyor" dedi.