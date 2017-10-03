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Dünya
Deutsche Welle

Yüz binlerce Katalan polis şiddetine karşı yürüdü

Katalonya'da yüz binlerce Katalan sokaklara dökülerek pazar günkü bağımsızlık referandumundaki polis şiddetini protesto etti.

03 Ekim 2017 22:17

Katalonya'da bağımsızlık referandumunu yasa dışı ve geçersiz sayan İspanyol hükümetine tepki olarak yapılan genel grev sürerken, yüz binlerce Katalan polisin 1 Ekim'deki sert müdahalesini protesto etmek için yürüdü.

Okulların yanı sıra birçok işyerinin grev nedeniyle kapalı olduğu bölgedeki protesto yürüyüşüne katılanların büyük bölümünü işçi ve öğrenciler oluşturdu. Protestocular "işgalci güçler" olarak tanımladıkları ulusal güvenlik görevlilerinin Katalonya'dan ayrılmasını talep etti.

Polis, Katalonya'nın başkenti Barcelona'daki eylemde 300 bin kişinin yürüdüğünü duyurdu. Barcelona'daki eyleme katılan 56 yaşındaki öğretmen Antonia Maria Maura, referandumun engellenmesi için Madrid yönetimi tarafından bölgeye gönderilen polisleri kastederek, "1 Ekim'de işgal edilmiş bir ülke olduk ve hâlâ gitmediler" dedi.

"Fare gibi kaçıyorlar"

AFP, Katalonya'ya sevk edilen polislerin kalacak otel bulmakta zorlandığını bildirdi. İspanya'daki en büyük polis sendikası SUP'un sözcüsü Ramon Cosio'nun verdiği bilgiye göre, protestocular polislerin konakladığı Katalan otellerini kuşattı. Cosio, "Otelden otele kaçıyorlar. Saklanacak yer arayan fare gibiler" diye konuştu ve İspanyol devletinin bölgede güvenlik açısından kontrolü kaybetmek üzere olduğunu söyledi. AFP'nin haberine göre, bazı oteller, Katalan yetkililerden gelen talimat üzerine, ağırladıkları polislerden otelden ayrılmalarını istedi.

Barcelona'da toplu taşımayı etkileyen grev, protestolardan uzak durmak isteyen turistlerin de açık kafe bulmalarını zorlaştırdı. Grev, Barcelona limanındaki yük sevikatını da olumsuz etkiledi.

Associated Press'in haberine göre, Barcelona'daki eylemler, ünlü Las Ramblas caddesinde açık olan dükkanları kepenk indirmeye zorlayan bazı göstericilerin çıkardığı olaylar dışında barışçıl geçti.

Katalonya'da 1 Ekim Pazar günü yapılan referanduma katılan 2.2 milyon seçmenin yüzde 90'ı bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı. Oylama sırasında birçok seçim merkezini zorla kapatan İspanyol polisinin engelleme girişimlerine rağmen gerçekleşen referanduma katılım oranı ise yüzde 42'de kalmıştı. Polisin oy kullanmak isteyen Katalan seçmenlere müdahalesi sonucu yaşanan olaylarda yüzlerce kişi yaralanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP/dpa,CÖ/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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